حقيقة اعتزال الفنان فاروق فلوكس.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنان فاروق فلوكس، تريند جوجل بعدما تحدث عن العديد من الأمور خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته، وأشار إلى أنه لم يعد يتلقى عروضاً للعمل في الفن كما كان في السابق، وأنه يرفض تقديم أدوار تتعلق بالبلطجة لأنها لا تتماشى مع طبيعته، مُعلقًا :"في فنانين كتير في الساحة مش بيشتغلوا في الفن، وبرفض أعمال البلطجة علشان هي مش طبيعتي مش بعرف أتقمصها أو أقدمها، مش أنا اللي أعمل كده".

فاروق فلوكس

تصريحات فاروق فلوكس

كما تطرق الفنان فاروق فلوكس إلى تجربته في فيلم الراقصة والسياسي، مشيراً إلى أنه وافق على تقديم دور مساعد الراقصة بسبب رسالة الفيلم، لكنه لن يعيد تقديم هذا الدور لأن الجمهور اعتقد أن هذه الشخصية تمثله في الحقيقة.

مسلسل عائلة الحاج متولي

كما أعرب الفنان فاروق فلوكس عن رأيه في إعادة تقديم مسلسل "عائلة الحاج متولي"، حيث قال إنه يرفض فكرة التكرار إلا إذا كان هناك فكر جديد في العمل، وأوضح أنه لا يستخدم تطبيق التيك توك بسبب ضعف نظره، وتحدث عن خلافاته مع مها أحمد وعبدالرحمن أبو زهرة، مؤكداً أن هذه الخلافات قد انتهت، قائلاً:"عفا الله عما سلف".

فاروق فلوكس

وأكد الفنان فاروق فلوكس، خلال حديثه، أنه لن يمانع في أن يشارك في أي عمل، ولكن بشرط جودة السيناريو وأهمية الدور والشخصية التي يلعبها، لافتاً أن هناك فنان سرق ترجمة روايته، وحولها لمسرحية ولكن رد الله حقه، ولم تحقق المسرحية نجاح والمسرح قام به حريق كبير للغاية ألتهم كل ما فيه، ووقتها دعا الله أن يرد له حق بسبب تعرضه للظلم.

فيلم الراقصة والسياسي

وعن محمد رمضان، قال الفنان فاروق فلوكس إنه لا يعتقد أن رمضان يمكنه أداء دوره في فيلم "الراقصة والسياسي" بسبب ضعف موهبته، مشيراً إلى أنه لا يحزن من تصريحاته لأن هذه مجرد وجهة نظر، وأضاف فلوكس أنه رغم تقدمه في العمر، إلا أنه ما زال متعلقاً بالأمل ويقوم حالياً بتأليف نوع جديد من الدراما، مُعلقًا:"فيلم الراقصة والسياسي اللي أنا عملته كان من 30 سنة، محمد رمضان يشوف كان عنده كام سنة في التوقيت ده؟.. مش زعلان منه دي وجهة نظر بس متأخرة".

رسالة فاروق فلوكس لجمهوره

وفي ختام حديثه، شكر فاروق فلوكس جمهوره على الحب والاهتمام الكبير الذي تلقاه طوال مسيرته الفنية، وأنه اعتزل الفن حاليًا، ممتناً لمحبتهم الكبيرة له،مُعقبًا: "شكراً لجمهوري على ما أعطتموه لي من حب وحنان واهتمام لي خلال فترة عمري بالفن، واللي بشوفه في الشارع والمحلات حب كبير جدًا، مهما قولت الناس بتحبني قد إيه مش هقدر أوفيهم حقهم، واللي عاوز يعرف محبة الناس ليا ينزل في أي مكان ويشوف".

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