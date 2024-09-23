بعد احتراق اللوكيشن.. حكاية فيلم الحب كله الذي يعيد إلهام شاهين للسينما

تعرض لوكيشن فيلم الحب كله للفنانة تإلهام شاهين للاحتراق في مدينة الإنتاج الإعلامي، والفيلم يعتبر عودة للنجمة في عالم السينما بعد غياب استمر لأكثر من أربع سنوات منذ عرض فيلم "حظر تجول" في عام 2020، وتشارك حاليًا في تصوير فيلمها الجديد "الحب كله"، الذي يعد عودة قوية لها.

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إلهام شاهين

قضايا اجتماعية وحكايات يومية

يدور فيلم “الحب كله” حول قضايا اجتماعية تتناول مواقف متعددة يسعى الأبطال من خلالها إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وتركز الأحداث على يوم واحد، حيث تقوم شخصية الأم، التي تجسدها إلهام شاهين، بمحاولة تنظيم حفل زفاف مميز لنجلها، لكن تتوالى المفارقات والمواقف الكوميدية في أروقة الحواري المصرية.

شخصيات العمل

تظهر إلهام شاهين بشخصية شعبية، بينما يؤدي أحمد فتحي دور نجلها، كما تشارك في البطولة الفنانة حورية فرغلي، الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، ويجمع بين جيلين من الفنانين، حيث تشارك أيضًا الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة إلهام شاهين، في تجربتها الفنية الأولى بجانب خالتها.

التعاون مع كفاءات جديدة

أعلنت إلهام شاهين في يناير الماضي عن تعاقدها على الفيلم، حيث نشرت صورة مع المنتج شريف مندور، معبرة عن حماسها للمشروع، وكتبت: "مبروك علينا فيلم الحب كله، سنبدأ التصوير قريبًا يارب بالتوفيق".

إلهام شاهين

حسام داغر ينضم لفيلم الحب كله

كما قام الفنان حسام داغر بالترويج لفيلمه الجديد "الحب كله"، والذي يبدأ تصويره مع المخرج خالد الحجر، و نشر داغر هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.

يلعب حسام داغر دوراً محورياً في فيلم "الحب كله"، حيث تدور القصة حول شخصية أم تسعى لتنظيم حفل زفاف مميز لابنها، خلال هذا اليوم.

حسام داغر

نجاحات سابقة وتنوع الأدوار

جدير بالذكر أن إلهام شاهين قدمت مؤخرًا دورًا مميزًا في مسلسل "ألفريدو"، حيث جسدت شخصية سوسو، المريضة بألزهايمر، مما أوقعها في العديد من الأزمات.

هذا العمل عرض على قنوات ON ولاقى إشادة واسعة وحقق نجاح كبير مع تصدر التريند وقت اذاعته، حيث شارك فيه مجموعة من الفنانين البارزين.

أبرز أعمال إلهام شاهين في السينما

شاركت إلهام شاهين في السينما المصرية بعدة أفلام حققت نجاح كبير، منذ بداية عملها مع الزعيم عادل إمام خلال فيلم “ الهلفوت” ، كما شاركت في أفلام أخرى منها “ يا دنيا يا غرامي، دانتيلا، جنون الحياة، سوق المتعة، يوم للستات، واحد صفر، خلطة فوزية ”.

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