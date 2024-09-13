بعد نظرته المثيرة لـ نجلة شقيقتها.. أعمال جمعت محمود حميدة والهام شاهين

محمود حميدة.. خلال الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمود حميدة وهو ينظر بطريقة مثيرة للدهشة نحو الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، نجلة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، ويرصد الموجز تفاصيل الخبر.

يعود الفيديو إلى شهر مايو الماضي، أثناء مؤتمر مشروع "رقمية ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي تحدث فيه الفنانون عن مراحل المشروع وخطواته، مع عرض فيلم تسجيلي يوضح محتويات المنصة الفنية الرقمية الجديدة.

محمود حميدة والهام صفي الدين

نظرات محمود حميدة تثير التفاعل

في الفيديو، كانت إلهام صفي الدين تعبّر عن حبها وفخرها بخالتها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لكن ردة فعل محمود حميدة جذبت انتباه الجمهور بشكل لافت، نظراته التي حملت مزيجًا من الاستغراب والاندهاش، بينما كان يرتدي نظارته الشمسية، أثارت تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. المتابعون تفاعلوا بشكل كبير مع هذه اللحظة، مشيرين إلى أن هذه النظرات أضافت طابعًا غريبًا على الحدث.

إلهام صفي الدين والهام شاهين

إلهام صفي الدين واستعدادها لفيلم "الحب كله"

على صعيد آخر، تنتظر الفنانة إلهام صفي الدين عرض فيلم "الحب كله"، الذي تشارك فيه خالتها إلهام شاهين. تدور أحداث الفيلم في يوم واحد فقط، حول سيدة تعيش في أحد الأحياء الشعبية وترغب في رؤية ابنها عريسًا. الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم حورية فرغلي، سلوى محمد علي، وفاطمة محمد علي، ويشارك فيه حسن العدل. الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور.

آخر أعمال إلهام صفي الدين

إلهام صفي الدين

شاركت الفنانة إلهام صفي الدين في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، العمل بطولة ليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف، وشارك فيه أيضًا مجموعة من الفنانين المتميزين مثل محمد محمود، انتصار، وإسلام إبراهيم. المسلسل من تأليف سمر طاهر وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

إلهام شاهين ومحمود حميدة.. ثنائي سينمائي ناجح

إلهام ومحمود

من الجدير بالذكر أن إلهام شاهين ومحمود حميدة قدّما معًا عدة أفلام ناجحة على مدار مسيرتهما الفنية، أبرزها:

1. "أرض الأحلام" (1993)

فيلم اجتماعي من إخراج داوود عبد السيد، يتناول موضوع الهجرة والبحث عن الحلم.



2. "الجنتل" (1997)

فيلم درامي يدور حول شخصية مليئة بالتشويق والإثارة.



3. "الآخر" (1999)

من إخراج يوسف شاهين، يتناول قضايا سياسية واجتماعية.



4. "جنة الشياطين" (1999)

فيلم يتميز بتقديم شخصيات معقدة، ويعد من الأعمال الفنية المميزة.



5. "ريجاتا" (2015)

فيلم اجتماعي يناقش صراعات داخل عائلة.



6. "يوم للستات" (2016)

يتناول قضايا المرأة والمجتمع، من إخراج كاملة أبو ذكري.

7. فيلم دانتيلا

بهذه الأفلام، ترك الثنائي بصمة في السينما المصرية، ما يعزز مكانتهما في تاريخ السينما.

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