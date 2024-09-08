إلهام شاهين لـ "الموجز": أشعر بالأمان مع محمد سامي والتمثيل جزء من حياتي

تشارك الفنانة إلهام شاهين، حالياً في مسلسل"سيد الناس"، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وهو بطولة عمرو سعد، طارق النهري، وآخرون من النجوم.

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتحدث عن مشاركتها في مسلسل سيد الناس

قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ موقع "الموجز" أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "سيد الناس"، الذي يلعب بطولته عمرو سعد ويخرجه محمد سامي بسبب جودة السيناريو وفكرة العمل التي تختلف عن أدوارها السابقة، و أنها تشعر بالأمان في العمل مع محمد سامي، وتتمتع بعلاقة جيدة مع عمرو سعد من خلال تعاونهما في فيلم "ريجاتا" الذي أخرجه سامي أيضًا، وأشارت إلى أن تفاصيل دورها في المسلسل ستظل مفاجأة للجمهور.

رأي إلهام شاهين في الأعمال الفنية



وفيما يخص الموضوعات التي تُعرض في الأعمال الفنية، انتقدت إلهام شاهين تكرار الأعمال التي تعتمد فقط على الأكشن والكوميديا، وذكرت أن بعض المنتجين يتجاهلون قضايا أخرى يمكن تناولها مثل الاجتماعية والرومانسية والتاريخية، واعتبرت أن الفن يجب أن يرفع ذوق الجمهور بدلاً من تلبية التوقعات التقليدية فقط.

إلهام شاهين

وأضافت إلهام أنها لم تشبع من التمثيل بعد، وأنه جزء أساسي من حياتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العيش بدون السينما، وحول إمكانية عودتها للإنتاج، قالت إنها قد تفكر في ذلك إذا توفر لديها المال من عملها في التمثيل، موضحة أنها لم تسعى لتحقيق أرباح تجارية من إنتاجاتها السابقة، بل كانت تهدف لدعم السينما المصرية، وأكدت أن آخر عمل إنتاجي لها كان فيلم "يوم للستات"، الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، وأنها قامت بذلك حبًا في السينما وليس لتحقيق مكاسب شخصية.

حكاية ألفريدو



حكاية ألفريدو، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وهو بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وآخرون من النجوم.

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