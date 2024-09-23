أول تعليق من صناع فيلم الحب كله بعد حريق مدينة الإنتاج

في أول رد فعل من صناع فيلم "الحب كله"، علّق فريق الإنتاج على الحريق المفاجئ الذي اندلع في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي تسبب في خسائر كبيرة بموقع تصوير الفيلم.

يرصد موقع الموجز، التفاصيل كاملة حول الواقعة

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

اشتعل الحريق في أجزاء واسعة من الحي الشعبي، مما أثر بشكل مباشر على الديكورات التي تم تجهيزها خصيصًا للعمل، وهو ما خلق حالة من القلق بين فريق العمل حول مستقبل الفيلم.

تعليق المنتج عبر وسائل التواصل

في منشور رسمي عبر حسابه على فيسبوك، أكد منتج الفيلم: "قدر الله وما شاء فعل بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" وأتممنا تجهيز الديكورات، نشب حريق كبير في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي وقضى على ما تم بناؤه."

وأضاف أن الحريق جاء في توقيت حرج، حيث كان العمل يستعد للدخول في مراحل التصوير النهائية.

خسائر الحريق وتأثيره على استكمال العمل

الحريق التهم الديكور الخاص بمشاهد الحي الشعبي والشقق السكنية، وهو ما دفع فريق الإنتاج لإعادة تقييم الأوضاع ووضع خطط بديلة لاستكمال التصوير.

ولم يعلن بعد عن تفاصيل محددة حول كيفية التعامل مع الخسائر، لكن التوقعات تشير إلى احتمال تأجيل التصوير لبعض الوقت.

مدينة الإنتاج الإعلامي

مصير العمل بعد الحريق

مع هذا الحادث، يبقى السؤال الأكبر حول كيفية تأثيره على استكمال تصوير الفيلم وموعد عرضه.

وأعرب فريق العمل عن أملهم في تجاوز هذه الأزمة سريعًا، مؤكدين أن العمل سيستمر رغم هذه الظروف الصعبة.

أهمية الحي الشعبي في الإنتاج الرمضاني

يعتبر الحي الشعبي مركزًا رئيسيًا لتصوير العديد من مسلسلات رمضان، حيث تجتمع فيه لوكيشانات التصوير لعدد كبير من الأعمال الفنية، من بين هذه المسلسلات، مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، والذي لم يتأثر بالحريق حتى الآن، لكن القلق حول مصير باقي الأعمال يتزايد.

يذكر أن تعرضت بعض المسلسلات إلى حريق في لوكيشن التصوير العام الماضي منها مسلسل جودر ولوكيشن تصوير مسلسل الكبير اوي .



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