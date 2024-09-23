للمرة الرابعة.. حريق في لوكشينات مدينة الإنتاج الإعلامي والتحقيقات مستمرة

نشب حريق كبير بمدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر، في عددا من لوكيشنات تصوير مسلسل أحمد العوضي وعمرو سعد بالحي الشعبي داخل المدينة دون وقوع إصابات أو وفيات حتي الآن، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، يكشف الموجز كافة التفاصيل.

حريق في مدينة الإنتاج الإعلامي

وعلى الفور تحركت سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وحتى الآن لم يتم رصد إي إصابات أو وفيات.

حريق في لوكشينات تصوير مسلسل العوضي وعمرو سعد بـ مدينة الإنتاج الإعلامي

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.

حريق في لوكشينات تصوير مسلسل العوضي وعمرو سعد بـ مدينة الإنتاج الإعلامي

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامى أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

مسلسل فهد البطل في رمضان 2025

يحكي مسلسل فهد البطل أحداث تدور في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.

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