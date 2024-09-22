عزت زين والد أحمد العوضي في فهد البطل

يستعد الفنان أحمد العوضي للظهور في شخصية جديدة ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يلعب العوضي دور "فهد"، شاب صعيدي يعمل في مصنع رخام ويدخل في صراعات تجبره على النزول للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، في الحلقات الأولى من المسلسل، يتعرض "فهد" للعديد من المشاكل التي تقلب حياته رأسًا على عقب، لدرجة أنه يدخل السجن، ويستعرض الموجز تفاصيل الأدوار.

عزت زين وصفاء الطوخي في دور والدي أحمد العوضي

يجسد الفنان عزت زين دور والد "فهد"، بينما تلعب الفنانة صفاء الطوخي دور والدته. الصراعات التي تحدث بين "فهد" ووالدته تضيف بُعدًا دراميًا مكثفًا لأحداث المسلسل، حيث يتقاطع الماضي مع الحاضر بطريقة تعكس طبيعة العلاقات الأسرية في الصعيد.

ميرنا نور الدين.. الحب الأول في حياة فهد

الفنانة الشابة ميرنا نور الدين تلعب دور الحب الأول في حياة "فهد". تقوم بدور فتاة شعبية تعمل سائقة توك توك، وتقع في حب "فهد"، لتبدأ بينهما قصة رومانسية تختلط بالدراما والصراعات.

أحمد عبد العزيز يعود للدراما الصعيدية

من أبرز المفاجآت في مسلسل "فهد البطل" عودة الفنان القدير أحمد عبد العزيز للأدوار الصعيدية بعد غياب طويل. أحمد عبد العزيز يجسد شخصية رجل صعيدي متعصب، ويُعرف بتجسيده للشخصيات الصعيدية الصعبة، وآخرها كان في مسلسل "ذئاب الجبل".

صفاء الطوخي.. الأم الصعيدية الصارمة

الفنانة القديرة صفاء الطوخي تعود هي الأخرى بدور الأم الصعيدية. في هذا المسلسل، تلعب دور سيدة من جنوب المنيا وتواجه العديد من الصراعات مع ابنها "فهد". تلك الصراعات ستشكل محورًا هامًا في تطور الأحداث.

عودة الفنانة صفوة

من المفاجآت الأخرى في مسلسل "فهد البطل" عودة الفنانة صفوة للأدوار الصعيدية. صفوة تجسد دور سيدة صعيدية متزوجة من شخصية الفنان أحمد عبد العزيز، مما يضيف توترًا دراميًا كبيرًا.

فريق عمل مميز وتوقعات كبيرة

يشارك في مسلسل "فهد البطل" مجموعة كبيرة من الفنانين مثل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، صفوة، وعزت زين. وما زالت الشركة المنتجة تتعاقد مع باقي نجوم العمل. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويعد الجمهور بمزيج من الدراما الصعيدية والصراعات الإنسانية العميقة.

منافسة قوية في رمضان 2025

من المتوقع أن ينافس مسلسل "فهد البطل" بقوة في ماراثون رمضان 2025، خاصة مع هذا الفريق القوي والتنوع الكبير في الشخصيات والقصص.

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