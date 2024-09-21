الملك وحق عرب.. أبرز أزمات مسلسل فهد البطل

أبرز أزمات مسلسل فهد البطل.. يواصل الفنان أحمد العوضي، حالياً التحضيرات لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان"فهد البطل"، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 ،في الوقت ذاته تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل، استعدادًا لبدء التصوير في شهر أكتوبر المقبل، بهدف الانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان وفق للجدول الزمني الموضوع.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز أزمات مسلسل فهد البطل والتفاصيل المتعلقة بالعمل، من تفاصيل شخصيات أبطاله، وأحداث مسلسل فهد البطل.

أحمد العوضي

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل فهد البطل

تم التعاقد رسميًا مع الفنانة صفاء الطوخي لتجسد دور والدة أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل، والفنان عزت زين يقدم دور والده، بينما ستلعب ميرنا نور الدين دور حبيبته، وهي فتاة شعبية وسائقة تروسيكل، بينما تقدم لوسي دور معلمة تمتلك مصنع رخام يعمل لديها فهد أحمد العوضي خلال الحلقات الأولى من العمل، ثم يمتلك ورشة خاصة به، ويدخل بعد ذلك في خلافات معها.

أزمات مسلسل فهد البطل

ومرّ مسلسل فهد البطل بعدة أزمات منذ الإعلان عن بدء تحضيراته، أولها تغيير اسم العمل من "الملك" إلى "فهد البطل" لتجنب التعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأعمال درامية أخرى تحمل اسم الملك، كما اعتذرت الفنانة نسرين أمين عن المشاركة بسبب خلافات حول الأجر، بالإضافة إلى انسحاب الفنان أشرف عبد الباقي قبل بدء التصوير، مما دفع القائمين على العمل لإعادة ترشيح أبطال آخرين.

يشابه حق عرب

ومن ضمن الأزمات التي تعرض لها مسلسل فهد البطل أيضًا اعتقاد الجمهور أن العمل مشابه لمسلسل حق عرب بسبب اعتماده على التيمة الشعبية، مما دفع بطل العمل الفنان أحمد العوضي للرد على تلك التعليقات في تصريحات تلفزيونية له، نافيًا وجود تشابه بين العملين، حيث قال:"فهد البطل مسلسل أقوى من حق عرب أنا بوعد جمهور واخواتى بكده، وبوفى بوعدي وببقى حريص دايما على النجاح الأكبر من اللى قبله، والعملين مختلفين عن بعض، وبدعم اخواتى ليا هقدم قصة وشكل مختلف وهيعجب اخواتي بإذن الله".

أحداث مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في بيئة صعيدية وتحديدًا في سمالوط بمحافظة المنيا، ويناقش العمل قضايا اجتماعية متنوعة بإطار من التشويق والإثارة، حيث يعمل فهد في مصنع رخام ويتورط في سلسلة من المشكلات التي تدفعه للانتقال للقاهرة بحثًا عن عمل مناسب لتوفير لقمة العيش، ثم يُسجن في الحلقات الأولى قبل أن يبدأ في بناء ورشة خاصة به.

أحمد العوضي

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل، يضم في بطولته بجانب أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، عزت زين، صفوة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال أحمد العوضي

يُذكر أن أحمد العوضي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "حق عرب"، والذي ضم نخبة من النجوم منهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، ووليد فواز، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، وتناول العمل قصة عرب السويركي، الذي كان يسعى للهروب من ماضٍ مؤلم، حيث اكتشف لاحقًا أنه ابن الرجل الذي يعمل لديه دون أن يعرف، إلا أن تطورات درامية كشفت هذا السر بعد عداوة بين الطرفين.

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