ديكورات الحي الشعبي.. الموجز يسرد تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

مدينة الإنتاج الإعلامي.. نشب منذ قليل، حريق هائل في ديكورات منطقة الحي الشعبي بمدينة الانتاج الاعلامي، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، قال مصدر مقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي لـ "الموجز" أن الحريق نشب في أحد ديكورات الحي الشعبي، والتي يتم تصوير عدد من المسلسلات فيها لعرضها خلال رمضان 2025، وأن الديكورات التي التهمتها النيران صور فيها العام الماضي مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي،دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، وأيضًا صور فيها مسلسل "جعفر العمدة"، وأنهم يحاولون السيطرة على الحريق خوفًا من أن ينشب في لوكيشن "سيد الناس" للمخرج محمد سامي لأن الحريق نشب في المنطقة المجاورة له.

ومازالت قوات الحماية المدنية، تقوم حالياً بمواصلة جهودها في السيطرة علي الحريق الذي نشب بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث دفعت قوات الحماية المدنية عدد من سيارات الإطفاء، كما فرضوا كردون أمني حول موقع الحريق لكي يقوموا بمنع امتداده بالأماكن المجاورة وللسيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ويجري حاليًا السيطرة عليه.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

أربع حرائق خلال العام الجاري في مدينة الإنتاج الإعلامي

ويعتبر هذا الحريق هو الرابع الذي ينشب في مدينة الإنتاج الإعلامي، فقد نشب خلال العام الجاري ثلاثة حرائق خلال تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني الماضي 2024، حيث التهمت النيران لوكيشنات مسلسل المعلم والكبير أوي وجودر.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، يضم نخبة من النجوم منهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، وآخرون من النجوم، وهو مكون من 30 حلقة، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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