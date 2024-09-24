بعد صراع مع المرض ..موعد عزاء شقيق المطرب إيساف

أعلن المطرب إيساف، منذ قليلة عن ميعاد عزاء شقيقه الراحل نمازي، الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي السطور التالية يرصد "الموجز" أبرز التفاصيل، إذ كتب إيساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”،: توفي إلى رحمه الله أخويا حبيبي نمازي العزاء يوم غداً الأربعاء، بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدائق القبة ارجوا الدعاء لـ اخي بالرحمة والمغفرة ،و إنا لله و إنا إليه راجعون.

إيساف وشقيقه الراحل



ويذكر أن رحل عن عالمنا شقيق الفنان إيساف ، إذ أعلن المطرب إيساف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وكتب "لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي نمازي بعد صراع مع المرض مطالبًا من محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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نمازي شقيق المطرب إيساف

ومن جانبه، نعى الملحن وليد سامي، نمازي شقيق المطرب إيساف، بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا نمازى كنت مثال ف الأخلاق، أخو إيساف الكبير في ذمه الله، ربنا يصبرك يا إيساف".

ويشارك المطرب إيساف حالياً في فيلم المدرسة، الذي تدور أحداثه في جو من الإثارة والتشويق والرعب النفسي عن مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي، وغيرها.

تفاصيل فيلم"المدرسة"



فيلم"المدرسة" إنتاج مشترك بين شركة ساري ستارز وشركة وايت للإنتاج الفني، وهو قصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

إيساف

فيلم المدرسة بطولة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبد المنعم، محمد حمزة بجانب عدد من الوجوه الشابة وهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح، وغيرهم من الفنانين.

فيلم رد فعل



وفي سياق آخر، سبق وتعاون إيساف مؤخرًا مع الفنانة حورية فرغلي في فيلم بعنوان "رد فعل"، الذي تم عرضه قبل 12 عامًا ولكن وقتها كان مطرب فقط، حيث قدم أغنية دعائية ترويجية للفيلم حملت عنوان "أنا مين"، وكانت من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، الذي عرض عام 2019، وكان بطولة راندا البحيري، إلهام عبد البديع، أحمد تهامي، وآخرون من النجوم، وهو سيناريو وحوار هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.

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