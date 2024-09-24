آخرهم المطرب إيساف.. نجوم فقدوا أشقائهم بطريقة مأساوية

جمع الحزن العديد من المشاهير الذين فقدوا أحد اشقائهم، وقد عاش بعض النجوم لحظات صعبة بعدما فقدوا من يعتبرونه سندهم في الحياة، وكان آخرهم الفنان إيساف الذي فاجئ جمهوره بخبر وفاة شقيقه اليوم، يرصد لكم" الموجز" أبرز المشاهير الذين فجعوا بوفاة أشقائهم.

المطرب إيساف

أعلن المطرب إيساف، وفاة شقيقه الذي يدعى نمازي، وذلك بعد صراع مع المرض، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب إيساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي نمازي بعد صراع مع المرض مطالبًا من محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

إيساف وشقيقه

أحمد حلمي

وتوفي شقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر، خالد حلمي، في ديسمبر 2023، وقد أثر هذا الحادث المؤلم بشكل كبير على أحمد حلمي وعائلته.

إذ رحل خالد حلمي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقد شيعت جنازته في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

كان خبر وفاة شقيق أحمد حلمي بمثابة صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور، وتلقى الفنان العديد من رسائل التعزية والدعم من زملائه ومحبيه.

وقد عبر حلمي عن حزنه الشديد لفقدان شقيقه في عدة مناسبات، واصفًا إياه بأنه كان سندًا وداعمًا له في حياته،مرتبطًا بشقيقه الأكبر بشكل وثيق، وكان يعتبره بمثابة الأب والصديق له

كاظم الساهر

مع بداية عام 2022، فجع الفنان كاظم الساهر فجع بوفاة شقيقه البكر "علي جبار السامرائي" وقد نعاه شقيقه حسين جبار في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فكتب قائلاً :" شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. انا لله وانا اليه راجعون".

وحرص كاظم الساهر على نعي شقيقه برسالة مؤثرة على السوشيال ميديا كشف فيها عن محاسن الراحل وتمنى له الرحمة، فنشر عبر حسابه على انستجرام صورة تحمل آية قرآنية، وعلق عليها قائلًا: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله..الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".

رامي صبري

واعتصر قلب الفنان رامي صبري حزنًا نتيجة وفاة شقيقه الشاب كريم صبري الذي لقى مصرعه غرقاً في حادث مأساوي جداً صدم عائلته والجمهور أيضا، فنعاه رامي صبري برسالة رثاء على انستغرام قائلا: "توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله".

ومن المعروف أن كريم صبري مطرب وملحن على خطى شقيقه رامي، وهو من مواليد عام 1988، وكانت أولى أغنياته عام 2011 بعنوان مصري أصلي، كما قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، إضافة إلى أغنية وطنية بعنوان "مش مجرد نيل" وهي من ألحانه أيضًا.

عبير صبري

رحل الدكتور أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري والإعلامية مروة صبري، وهو في الأربعينات من عمره وتم تشييع جثمانه بحضور عائلته بعيدا عن الإعلام.

و نعت عبير صبري شقيقها بتدوينة مبكية معربة عن انكسارها بوفاته فنشرت عبر حسابها "إنستجرام"، صورة تجمعها بشقيقها وابنه وعلقت عليها قائلة: "يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن".

وعاهدت عبير صبري شقيقها برعاية نجله قائلة له :"يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمكم ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي".

أحمد سلامة

فجع الموت أيضا الفنان أحمد سلامة، في وفاة شقيقته الدكتورة آمال سلامة ونعاها عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د. آمال سلامة.. تغمدها الله برحمته وغفر لها".

وتم تشييع جنازة شقيقة احمد سلامة بعيدا عن الأضواء فيما تلقى العزاء من زملائه النجوم عبر السوشيال ميديا.

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