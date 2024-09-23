معلومات عن المرض المسبب لوفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي والوقاية منه

هل فرط الحركة السبب في الوفاة؟

وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي .. سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات السابقة حالة كبيرة من الحزن، بعد إعلان وفاة الطفل رضا نجل الفنان إسماعيل الليثي، بعد سقوطه من الطابق العاشر وتهشم رأسه، بينما كان يقف أعلى «كنبة» في منزل جدته، حسبما أفادت التحريات، لأنه كان مصاب بفرط الحركة.

كيف توفى نجل الفنان إسماعيل الليثي

وصرح مصدر مسؤول بالمستشفى المتواجد بها جثمان الطفل رضا نجل الفنان إسماعيل الليثي بمنطقة إمبابة، تفاصيل الحالة الصحية للطفل قبل وفاته، قائلا إن الطفل كان يعاني من فرط الحركة، وأشار أن الفحص الأول لحالة الطفل رضا بين وجود نزيف داخلي وكسور شديدة في قاع الجمجمة.

وأضاف أنه نظراً إلى وزنه وصغر سنه، حيث أنه يبلغ من العمر تسع سنوات، وبسبب فرط الحركة، اختل توازنه خلال اللهو وسقط من الطابق العاشر، وحدث له كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ما أدى إلى وفاته، فور وصوله إلى المستشفى بلح

فالسبب وراء وفاة نجل إسماعيل الليثي، البالغ من العمر 9 سنوات، هو سقوطه من شرفة إحدى العمارات المرتفعة، فأثناء لهوه، اختل توازنه وسقط، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك؛ ما يجعل الآباء والأمهات يبحثون عن كيفية تأمين سلامة الطفل في الشرفات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

أشياء مهمة تؤمن سلامة طفلك في الشرفات يقدمها لك موقع «الموجز»

الشرفة من أخطر الأماكن في المنزل التي يمكنها أن تعرض حياة الأطفال للخطر، خاصةً إذا لم تكن مأمنة بشكل كافِ، وسواء كنتِ تعيشين في مبنى شاهق أو في الأدوار الأولى لا يمكنكِ تجاهل تأمين الشرفة لسلامة صغارك.

ويجب أن تشرفي على لعب الطفل في البلكونة حتى مع تأمينها ففي كثير من الأحيان يكون تفكير الأطفال غير متوقع ويعرضون أنفسهم للمخاطر.

بعض النصائح لحماية الطفل في البلكونة من «الموجز»

وضع الدرع البلاستيك: هو غطاء شفاف يمكنكِ وضعه أمام درابزين الشرفة لخلق حاجز لمنع الأطفال من وضع رؤوسهم في السور أو تسلقه، ويمتاز بكونه خفيف الوزن وسهل التركيب ويتوافر منه أنواع شفافة تساعد على عدم حجب الرؤية.

استخدام شبكة الأسلاك: يمكن تركيب شبكة سلكية عبر درابزين الشرفة لمنع الانزلاق والسقوط فهي مرنة ومتينة وستوفر لطفلك الحماية في البلكونة.

استخدام الكرتون: إذا كانت الحلول السابقة مكلفة فيمكن استخدام كرتون قديم لسد الفرغات بين درابزين الشرفة.

لا تضعي مقاعد في الشرفة: لا يُفضل وضع مقاعد في الشرفة خاصةً أن بعض الأنواع مثل البلاستيكية قد يتمكن الطفل من تحريكها ووضعها بالقرب من السور، ما يعرضه للخطر، وحتى الأنواع الأخرى فقد يحاول الطفل تسلقها فتسقط عليه.

تعرف على أعراض مرض فرط الحركة وطرق الوقاية منه

يشير "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه" إلى خلل في النمو العصبي تظهر أعراضه في ثلاثة أشكال هي انعدام التركيز، والحركة المفرطة والاندفاع، أو مزيج منهما.

ويجد المصاب بفرط الحركة صعوبة في ضبط انفعالاته المندفعة وفي الجلوس ساكنا بمكان ما، فضلاً عن سرعة التململ والميل إلى الثرثرة ومقاطعة أحاديث الآخرين، لا سيما في حالة الإناث.

أما المصاب بتشتت الانتباه فيكون عرضة أكثر من الآخرين لنسيان الأشياء، وصعوبة ترتيب الأفكار.

وعادة ما يكون التوتر، والاكتئاب، واضطراب التناسق الحركي من الاضطرابات المصاحبة لفرط الحركة وتشتت الانتباه.

ويفقد التلميذ المصاب بهذا الاضطراب رغمًا عنه درجات في اختبارات الذكاء أو اختبارات التقييم المدرسية، لا سيما إذا لم تكن جهة التقييم تنتهج طريقة خاصة حياله.

ولا توجد إحصاءات في الدول النامية عن أعداد الإصابات باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وذلك نظرًا لعدم وجود نظُم تقييم نفسية حصرية للأطفال في تلك البلدان.

لكن استطلاعا للرأي أجري عام 2016 أشار إلى إصابة 63 مليون شخص حول العالم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

حماية الطفل من الإصابة بمرض فرط الحركة

كشف تقرير دراسة جامعة "واترلو" إلى سلوكيات تربوية محددة بغرض توجيه الطفل، من دون السيطرة عليه، عن طريق توجيهه إشارات لفظية وجسدية، تساعده في تطوير مهارات التنظيم الذاتي.

ونصح مركز تنمية الطفل في جامعة هارفارد بمشاركة الطفل الأنشطة التي تعزز اللعب الإبداعي، والتواصل الاجتماعي، وتعلمه كيفية التعامل مع التوتر، ومشاركته التمارين الرياضية القوية، ثم توفير الفرص لتوجيه أفعاله مع تقليل الإشراف تدريجيا.

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