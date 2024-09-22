بالصور .. مراسم عزاء ضاضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

بدأت منذ قليل مراسم عزاء "ضاضا"، نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، في منطقة إمبابة، بعد وفاته إثر سقوطه من شرفة منزله يوم السبت الماضي، وتجمعت العائلة والأصدقاء، وسط أجواء من الحزن العميق، لتقديم واجب العزاء.

يرصد موقع " الموجز " مراسم العزاء في السياق التالي

إسماعيل الليثي ونجله

انهيار إسماعيل الليثي

انهار الفنان إسماعيل الليثي من البكاء، حيث ردد بصوت مكسور: "مش مصدق إني مش هشوفك تاني يا ضاضا، ضاضا حبيب قلبي سابني لوحدي"ْ، ووسط هذه المأساة، حاول بعض الحضور تهدئته، لكن الألم كان واضحًا في عينيه.

نعي الوسط الفني

أعلن إسماعيل الليثي عن وفاة نجله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث كتب: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

كما قدم مطرب المهرجانات حمو بيكا تعازيه عبر منصته، داعيًا بالرحمة للفقيد ولعائلته: "رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك".

كما تقدم المطرب الشعبي طارق الشيخ بنعي الليثي، حيث شارك بصورة لرضا على حسابه في فيسبوك، معلقًا: "اه يا رضا ياللي وجعت قلبي أنا لله وأنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن اخويا وصاحبي إسماعيل الليثي أرجو الدعاء بالرحمة."

وكذلك شاركت طليقة حسن شاكوش صورة رضا، معبرة عن تعازيها وطلبت الرحمة له ولأسرته.

مسيرة إسماعيل الليثي الفنية

إسماعيل الليثي هو مطرب شعبي معروف، له العديد من الأغاني الناجحة، في أحد اللقاءات، تحدث عن جذوره الفنية وكيف ساهمت عائلته في نجاحه. قال: "كنت بغني على طول منذ صغري، وجدتي دخلتني مركز شباب إمبابة وحصلت على المركز الأول، ثم انتقلت لدار الأوبرا المصرية مع المايسترو سليم سحاب".

توافد الأصدقاء والفنانين العزاء

يتلقى إسماعيل الليثي العزاء بحضور عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء الذين جاءوا لمواساته في هذا المصاب الجلل.

وقد ظهرت علامات الحزن على زوجته التي انهارت من البكاء، وسط محاولات الأصدقاء لتخفيف آلامها.

تستمر الأجواء الحزينة في العزاء، حيث يواجه إسماعيل الليثي وعائلته هذا الفقد الكبير، مع ذكريات جميلة تجمعهم بنجلهم الراحل.

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