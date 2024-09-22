زوجة إسماعيل الليثي تثير حيرة جمهوره بنعي نجلها!.. اعرف الحكاية

انهار الفنان الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته خبيرة التجميل شيماء سعيد بعد فقدان نجلهما رضا، الذي توفي أمس، و لم يتجاوز عمره الثماني سنوات، عقب سقوطه من شرفة منزلهم في الطابق الحادي عشر، وهذا أدى لوفاته على الفور.

زوجة إسماعيل الليثي ونجلها

منشور زوجة إسماعيل الليثي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل ،أعربت شيماء سعيد والدته عن حزنها الشديد بسبب وفاة ابنها عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك"، وقامت بنعيه، برسالة مؤثرة، قالت فيها:"ربنا يرحمك يا حبيبي، وجعت قلوبنا كلنا، يا حبيبي يا ابني، يا رب برد ناري".

وتصدَّر الفنان إسماعيل الليثي، تريند جوجل عقب وفاة ابنه رضا، المعروف بلقب "ضاضا"، وقد شكل هذا الخبر صدمة كبيرة لعشاقه ومحبيه، مما دفع الكثيرين للاستفسار عن سبب الوفاة.

نجل إسماعيل الليثي

سبب وفاة نجل إسماعيل الليثي

كتب أحد جيرانه، يدعى محمد عصام، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطفل رضا سقط من الطابق الحادي عشر من السطح في عمارتهم، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي، وطلب من الناس الدعاء له بالرحمة.

وقد أعلن عن وفاته مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته على فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك".

وفي مقابلة سابقة للفنان إسماعيل الليثي أشار إلى أن نجاحه يعود لدعوات والدته وجدته ودعم أسرته في إمبابة، كما تحدث عن بداياته عندما شارك في مسابقة بمركز شباب إمبابة وفاز بالمركز الأول، ثم انضم إلى دار الأوبرا المصرية وتعلم على يد المايسترو سليم سحاب.

نجل إسماعيل الليثي

نعي إسماعيل الليثي لنجله

وقام إسماعيل الليثي أيضًا بمشاركة جمهوره بصورة لابنه على فيسبوك وحرص خلالها على نعيه، قائلاً: "ابني وابن عمري في ذمة الله".



وفي تصريحات صحفية بعد الوفاة، أوضح أن ابنه توفي قبل أن يصل إلى المستشفى، رغم أنه كان يدرك وفاته منذ اللحظة الأولى، ولكنه حاول إنقاذه على أمل أن يكون لا يزال حيًا، لكن الأطباء أكدوا وفاته، قائلاً:"ابني الذي كان أملي الوحيد في الدنيا مات، تعبت لأوفر له كل شيء حتى لا يمر بما مررت به وأنا صغير، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك، آخر مرة كان معي كانت بالأمس، وغنى معي في فرحين، وشعرت أن صوته كان أجمل من المعتاد، كأنه كان يودعنا".

الظهور الأخير لنجل إسماعيل الليثي

كان آخر ظهور لنجل إسماعيل الليثي منذ أيام قليلة مع والده وإخوته، عندما روج إسماعيل الليثي لأغنيته الجديدة، وكتب حينها: "ربنا يخليكم لي يا حبايب بابا، طالما أولادي في الدنيا أنا قد الدنيا".

معلومات عن نجل إسماعيل الليثي

وكان "ضاضا" نجل إسماعيل الليثي معروفًا على تيك توك، حيث كان يقدم محتوى فنيًا وكوميديًا، وبلغ عدد متابعيه لـ60 ألف شخص، و فيديوهاته وصلت مشاهداتها إلى 1.5 مليون.

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