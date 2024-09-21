الوسط الفني في حالة صدمة بعد وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي

تسبب خبر وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، رضا المعروف بلقب "ضاضا"، في حالة من الحزن العميق بين زملائه الفنانين ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

شكلت واقعة الوفاة صدمة للكثيرين، حيث عبّر العديد عن مشاعرهم الحزينة ودعائهم له بالرحمة، ورصد ذلك موقع " الموجز" في التقرير التالي

المطرب إسماعيل الليثي مع نجله ضاضا

نعي مؤثر من الفنانين

تعددت التعازي والتعليقات الحزينة من قبل عدد من الفنانين والمطربين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لعائلة الراحل، من بين هؤلاء، المطرب الشعبي طارق الشيخ، الذي شارك صورة لرضا على حسابه في فيسبوك، معلقًا: "اه يا رضا ياللي وجعت قلبي أنا لله وأنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن اخويا وصاحبي إسماعيل الليثي أرجو الدعاء بالرحمة."

هذه الكلمات جاءت لتعكس عمق الصداقة والألم الذي يشعر به الشيخ.

تفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي

لم يقتصر التعبير عن الحزن على الفنانين فقط، بل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث قام العديد بنشر صورة رضا ووجهوا له الدعوات الطيبة، منهم المطرب حمو بيكا، الذي شارك بصورة للراحل معلقًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله. ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب.”

المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

صدمة في أوساط المهرجانات

كما أبدى عدد من فناني المهرجانات تعازيهم، ومن بينهم إسلام شيبسي الذي كتب: “ضاضا ابن اخويا في ذمة الله ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.”، وكذلك شاركت طليقة حسن شاكوش صورة رضا، معبرة عن تعازيها وطلبت الرحمة له ولأسرته.

موعد الجنازة

رحل رضا عن عالمنا بشكل مفاجئ، مما أدخل الحزن في قلوب محبيه ومتابعيه على تيك توك، حيث تصدر اسم الراحل محركات البحث، حيث تداولت الصور والأخبار عنه بشكل واسع.

ومن المقرر أن تعلن الأسرة قريبًا عن موعد ومكان الجنازة، لتكون فرصة للوداع الأخير.

تستمر حالة الحزن في الانتشار، حيث تجمع جميع المحبين والفنانين حول وفاة الطفل رضا الشهير ب" ضاضا"، داعين له بالرحمة والمغفرة.

اقرأ أيضا

إسماعيل الليثي ينتهي من تسجيل تتر ” الأسطورة ”

بالصورة.. آيتن عامر تبدأ تصوير أغنية ”تبادل النظرات”

