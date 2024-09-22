تفاصيل صادمة حول ملابسات وفاة الطفل ظاظا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني وصفحات التواصل الاجتماعي بعد خبر وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي “ظاظا” ، إذ رحل عن عالمنا الطفل رضا الشهير بـ "ظاظا"، نجل الفنان إسماعيل الليثي، في 21 سبتمبر 2024، بعد سقوطه من الطابق العاشر في كمبوند سكني بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ومن هنا يستعرض "الموجز " التفاصيل في سطور.

إسماعيل الليثي ونجله رضا

أسباب وفاة ظاظا نجل إسماعيل الليثي

سقوط الطفل رضا الشهير بـ "ظاظا"، نجل الفنان إسماعيل الليثي، من الطابق العاشر في كمبوند سكني بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

أكدت التحقيقات الأولية على أن الطفل رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي سقط من شرفة شقة صديقه في الطابق العاشر، تسبب السقوط في إصابة بالغة في الرأس أدت إلى وفاته، واستبعدت التحقيقات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأشارت إلى أنها حادث عرضي.

نجوم نعت نجل إسماعيل الليثي

نعت العديد من نجوم الفن والمشاهير نجل الفنان إسماعيل الليثي، الطفل رضا، الذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل من بين هؤلاء النجوم:

رضا الشهير بـ ظاظا نجل إسماعيل الليثي

مصطفي كامل ينعي ظاظا

شارك الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، بنشر صورة الليثي برفقة نجله الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، ونعاه بكلمات مؤثرة.

قائلا:"البقاء لله وحده، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسألكم الفاتحة والدعاء لنجل الفنان الكبير إسماعيل الليثي، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين".

حموبيكا ينعي ظاظا على الفيسبوك"

نشرالمطرب الشعبي مطرب المهرجانات، بوست ينعي فيه رضا ابن المطرب إسماعيل الليثي عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حسن شاكوش

ومن جانبه نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش بوست المطرب الشعبي، ينعي فيه ظاظا بنجل المطرب الشعبي إسماعيل حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويصبرك يا لليثي”.

ومن جانبها الفنانة مي كساب نعت الطفل رضا الشهير بـ ظاظا ودعت له بالرحمة ولأهله بالصبر.

بالإضافة إلى هؤلاء، قدم العديد من الفنانين والإعلاميين والجمهور العادي تعازيهم لأسرة الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

اقرأ أيضا :

هل يتعرض حمو بيكا للإيقاف عن الغناء بعد عودته من أمريكا؟

بعد تعرضه للتنمر .. . أول رد من المطرب حمو بيكا

