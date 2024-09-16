نجوم الفن يتوافدون على عزاء ناهد رشدى وحضور لافت لـ ماجدة زكي

بدأ منذ قليل عزاء الفنانة القديرة ناهد رشدى التي رحلت عن عالمنا قبل أيام عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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ناهد رشدي

وقد أقيم العزاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشهد توافد عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء لأسرتها.

جاءت وفاة ناهد رشدى كخبر محزن أثر في الوسط الفني بشكل واسع، حيث كانت الفنانة الراحلة تحظى باحترام وتقدير كبيرين من زملائها وأصدقائها الذين عبروا عن حزنهم العميق على رحيلها.

أبرز الحضور في العزاء

مع مرور الوقت، ازداد عدد المعزين بشكل لافت، وكان من أبرز الحاضرين الفنان أحمد السقا، الذي حرص على تقديم واجب العزاء بنفسه، إلى جانب النقيب أشرف زكي، الذي كان له دور بارز في تنظيم حضور الفنانين.

كما حضرت الفنانة القديرة ماجدة زكي، التي لفتت الأنظار بظهورها النادر بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية والإعلامية.

ماجدة زكي تخطف الأنظار بظهورها بعد غياب طويل

كان ظهور ماجدة زكي في عزاء ناهد رشدي مفاجأة للجميع، خاصة وأنها ابتعدت عن الأضواء لفترة طويلة.

ماجدة زكي

لم يكن ظهور ماجدة زكي مجرد حضور عادي، بل كان له دلالة عاطفية كبيرة، حيث عبرت عن حزنها العميق لفقدان صديقتها، وهو ما جعل الجمهور والإعلام يحترمون هذه الخطوة التي جاءت في لحظة مؤثرة.

حضور فني واسع يعكس مكانة ناهد رشدي

إلى جانب أحمد السقا وماجدة زكي، شهد العزاء حضور نخبة من نجوم الفن، مثل رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، ياسر جلال، مصطفى خاطر، أحمد ماهر ونجله ميدو ماهر، ومنال سلامة التي كانت على علاقة صداقة قوية بالراحلة، وهند عبد الحليم، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، والإعلامي سهير جودة وغيرهم.

أحمد السقا وأشرف زكي

ياسر جلال

هذا الحضور المكثف للفنانين يعكس المكانة الكبيرة التي كانت تحتلها ناهد رشدى في قلوب زملائها، حيث كانت تعرف بأخلاقها الراقية وتعاونها المستمر مع الجميع خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.

أحمد عبد العزيز

هند عبد الحليم

دموع رشوان توفيق وانهيار وفاء عامر

لم يتمكن الفنان القدير رشوان توفيق من حبس دموعه، وظهر في حالة من الحزن العميق، حيث بكى بحرقة خلال وداعه للفنانة الراحلة.

من جانب آخر، حضرت النجمة وفاء عامر التي انهارت بالبكاء متأثرة برحيل صديقتها.

كما شهدت الجنازة حضور الفنان صبحي خليل، والفنان محمد رياض، وسماء إبراهيم، وسط مشهد مؤثر لانهيار ابنتي الفنانة ناهد رشدي في لحظات الوداع الأخيرة

الحديث عن أخلاق ناهد رشدى بعد رحيلها

بعد رحيل ناهد رشدى، تسابق زملاؤها في الحديث عن أخلاقها الرفيعة والسمعة الطيبة التي كانت تتمتع بها داخل الوسط الفني، حيث أكد العديد من الفنانات والفنانين الذين حضروا العزاء أن الراحلة كانت دائمًا نموذجًا يحتذى به في التعاون والالتزام، مشيرين إلى أنها كانت تتميز بتواضعها وحبها للعمل، وقد أعربوا عن حزنهم العميق على فقدانها، متمنين أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

استمرار تدفق المعزين وحضور مميز للفنانين والإعلاميين

مع استمرار مراسم العزاء، تزايد عدد الحضور بشكل ملحوظ، حيث واصل نجوم الفن والإعلام التوافد إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة، من بين الحضور البارزين كان الفنان شريف سلامة، والفنان إيهاب جلال، اللذان قدما بدورهما تعازيهم الحارة.

ناهد رشدي

وكان لافتًا أيضًا حضور العديد من الإعلاميين الذين حرصوا على تغطية الحدث، مما يعكس حجم التأثير الكبير الذي تركته ناهد رشدى في الوسطين الفني والإعلامي.

وفاة ناهد رشدي

ورحلت ناهد رشدى عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي عن عمر يناهز 68 عاما، وجاء خبر الوفاة على صفحة ابنتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

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