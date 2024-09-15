تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة ناهد رشدى

موعد ومكان عزاء ناهد رشدى..تتلقى أسرة الفنانة الراحلة ناهد رشدى العزاء في فقيدتهم، وذلك يوم الإثنين المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد صلاة المغرب، وذلك وفقًا لما أعلنته ابنتها دينا سعد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، حيث كتبت: "عزاء المغفور لها السيدة ناهد رشدى رحمها الله وأسكنها فسيح جناته يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب".

ناهد رشدي

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

وكانت قد رحلت الفنانة ناهد رشدى، المعروفة بدورها الشهير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والتي جسدت خلاله شخصية "سنية"، أمس بعد صراع مع المرض، وكانت قد حصلت على أجر 8 آلاف جنيه عن هذا الدور، وهو الأعلى بين الممثلين الذين جسدوا أبناء عبد الغفور البرعي، الذي قام بدوره الفنان الراحل نور الشريف، وتحدثت في عدة لقاءات عن تجربتها في هذا المسلسل، مشيرة إلى أن مشهد "فرح سنية" كان من أكثر المشاهد المميزة، حيث طلب المخرج أحمد توفيق من الممثلين الابتعاد عن التمثيل المصطنع ليظهر المشهد بشكل طبيعي.

ناهد رشدي

ناهد رشدى وُلدت في 14 سبتمبر 1956، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية طويلة استمرت لأكثر من 40 عامًا، قدمت خلالها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، من أشهرها مسلسلات "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، و"الطوفان"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدة أفلام ومسرحيات.

معاناتها مع المرض

وقد عانت الفنانة ناهد رشدي لفترة طويلة من المرض، وعادت لهجوم المرض عليها في الأشهر الأخيرة،خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، تحدثت عن معاناتها الصحية وتأثرها النفسي بما اكتشفته عن بعض الأشخاص المقربين منها خلال فترة مرضها، وعبرت عن ألمها لأن البعض فرح بمرضها، واعتبرت أن تجربتها غيرت نظرتها للكثير من الناس من حولها.

اقرأ أيضًا:

رحلت يوم ميلادها وأخفت مرضها سنين.. الساعات الأخيرة في حياة ناهد رشدي

بعد وفاتها.. كم تقاضت ناهد رشدي مقابل دور سنية في "لن أعيش في جلباب أبي"