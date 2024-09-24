نشرة فن الموجز| حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي ومحاكم أبو الحسن وسرقة أحمد سعد

في عالم الفن، يواصل النجوم أعمالهم الفنية من سينما ودراما وحفلات فنية، بالإضافة إلى وقائع وأحداث تصدرت التريند .

في إطار ذلك يستعرض الموجز أبرز الأحداث الفنية في السياق التالي



حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي

نشب حريق هائل في ديكورات منطقة الحي الشعبي بمدينة الانتاج الاعلامي، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

نشب الحريق في أحد ديكورات الحي الشعبي، والتي يتم تصوير عدد من المسلسلات فيها لعرضها خلال رمضان 2025، وأن الديكورات التي التهمتها النيران صور فيها العام الماضي مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي،دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، وأيضًا صور فيها مسلسل "جعفر العمدة"، وأنهم يحاولون السيطرة على الحريق خوفًا من أن ينشب في لوكيشن "سيد الناس" للمخرج محمد سامي لأن الحريق نشب في المنطقة المجاورة له.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

أسماء أبو اليزيد تكشف عن حالتها الصحية بعد حادث الحروق

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد على طمأنة جمهورها والمتابعين على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحروق في الوجه.

ونشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، منشورًا تعبر فيه عن شكرها وامتنانها لدعمهم، حيث كتبت: "أنا أحسن كتير الحمد لله، شكرًا جدًا على اهتمامكم."

أسماء أبو اليزيد

تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند "جوجل" بعدما شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها ظهرت فيه وهي مستخدمة جهاز الأكسجين، وهذا أثار قلق جمهورها عن حالتها الصحية وأسباب الأزمة المفاجئة التي تعرضت لها.

شاركت إيمي سمير غانم جمهورها بمقطع الفيديو على حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" وارفقت على الفيديو جزءًا من أغنية "اختارناه"، وعلقت بعبارة: "لا هيديني ولا يرقيني ولا فيه مصلحة بينه وبيني"، بينما علّق زوجها الفنان حسن الرداد قائلاً: "ألف سلامة".

إيمي سمير غانم

وأوضح حسن الرداد في تصريحات صحفية له أن إيمي تعاني من حساسية في الصدر منذ طفولتها، وأنها تعرضت مؤخرًا لنزلة برد شديدة أثرت على تنفسها، وقد نصحها الطبيب بالراحة الشديدة حتى تتماثل للشفاء، وأكد أنها بدأت تتحسن تدريجيًا وتتلقى العلاج في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

جوائز مهرجان القاهرة لدعم أفلام القضية الفلسطينية



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن شراكة جديدة مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لتقديم جوائز مالية تصل إلى 250 ألف جنيه مصري لدعم الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات، والفنان مصطفى شعبان، مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، بمقر المهرجان.

تم الاتفاق على تقديم ثلاث جوائز، تشمل أفضل إنتاج، وأفضل سيناريو، وأفضل إخراج، للأفلام التي تناقش الأوضاع والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها، ويأتي هذا الدعم كجزء من رؤية مشتركة بين المهرجان والاتحاد لدعم الأعمال السينمائية التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني في الوقت الراهن.

ياسمين رئيس تتعاقد على مسلسل جديد لرمضان 2025

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، للمشاركة في عمل درامي جديد، والمقرر عرضه ضمن قائمه موسم مسلسلات رمضان 2025، ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة، وكتبت: «ياسمين رئيس تنضم إلى أسرة فينومينا للانتاج الفني في رمضان 2025».

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، ولم تستقر على اختيار اسم للعمل حتى الآن.

ياسمين رئيس

عودة راندا عوض بمسلسل برستيج



أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن بدء تصوير أحدث أعماله، مسلسل "برستيج"، والذي يمثل عودة مميزة للفنانة راندا عوض إلى عالم التمثيل بعد فترة غياب طويلة.



يُذكر أن آخر مشاركاتها كانت في مسلسل "كلبش 2" عام 2018، مما يجعل هذه العودة منتظرة بشغف من قبل جمهورها.

راندا عوض

جلسة محاكمة عباس أبو الحسن في واقعة دهس سيدتين

تصدَّر الفنان عباس أبو الحسن التريند عقب تورطه في حادث سير مأساوي أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، ومع تصاعد الاهتمام الإعلامي بالحادث، بدأت التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة حول الواقعة.

في جلسة محاكمة الفنان عباس أبو الحسن، التي عُقدت بمحكمة جنح الشيخ زايد، تم رفع الجلسة لإصدار الحكم بعد اتهامه بدهس سيدتين، ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى. ويُذكر أن أسرة الضحية المصابة لم تحضر الجلسة الأولى.

كشف مصدر مقرب عن تصالح أسرة السيدة المصابة مع عباس أبو الحسن، حيث تنازلت الأسرة عن الدعوى القانونية المرفوعة ضده، وهو ما عزز موقف الفنان أمام المحكمة، قدم محامو الفنان تنازل الأسرة في جلسة المحاكمة.

عباس أبو الحسن

حفل روبي في الجامعة الأمريكية

تستعد النجمة روبي لإحياء حفل غنائي ضخم في الجامعة الأمريكية، والمقرر إقامته غدا الثلاثاء، وذلك ضمن حفلات الصيف، ووضع الحفل شرطا لاستقبال الحضور والجمهور.

يشترط حفل روبي في الجامعة الأمريكية على الحضور ارتداء ملابس الكتان كـ دريس كود.

وتقدم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها السابقة والحديثة، كما تم الاتفاق على وجود تجهيزات على أعلى مستوى للصوت والمسرح والتجهيزات الفنية للخروج بالحفل في شكل مميز.

روبي

أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه للسرقة بعد عودته لطليقته



تعرض الفنان أحمد سعد منذ الساعات الماضية لواقعة سرقة في إيطاليا أثناء حضور حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبه، وسط عدد من الحضور أبرزهم نجوم الفن، تزامنا مع إعلان عودته لطليقته السابقة.

أحمد سعد

وقال أحمد سعد فى لقاء مع et بالعربي، إنه تعرض للسرقة مطار ميلانو قائلا: "أنا مبحبش أتكلم في خساير لأن المكاسب من عند الله كتيرة، الخساير ولا حاجة من النعم اللي ربنا ادهالي بس هي حاجات ساعات بتزعل زي أول ساعة اشتريتها في حياتي، ساعاتي كلها وألماظي هو أنا مش علي بابا، لكن كل الحاجات اللي اشتريتها وكانت ذو قيمة مادية أو معنوية اتسرقت كلها الشنطة بتاعتي كلها اتسرقت مني".

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