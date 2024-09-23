عباس أبو الحسن أمام المحكمة..تفاصيل أولى جلسات محاكمته في واقعة دهس سيدتين

تصدَّر الفنان عباس أبو الحسن التريند عقب تورطه في حادث سير مأساوي أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، ومع تصاعد الاهتمام الإعلامي بالحادث، بدأت التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة حول الواقعة.

يرصد موقع " الموجز" التفاصيل كاملة حول الواقعة

عباس أبو الحسن

محكمة جنح الشيخ زايد تنظر في القضية

في جلسة محاكمة الفنان عباس أبو الحسن، التي عُقدت بمحكمة جنح الشيخ زايد، تم رفع الجلسة لإصدار الحكم بعد اتهامه بدهس سيدتين، ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى. ويُذكر أن أسرة الضحية المصابة لم تحضر الجلسة الأولى.

تصالح أسرة السيدة المصابة مع الفنان

كشف مصدر مقرب عن تصالح أسرة السيدة المصابة مع عباس أبو الحسن، حيث تنازلت الأسرة عن الدعوى القانونية المرفوعة ضده، وهو ما عزز موقف الفنان أمام المحكمة، قدم محامو الفنان تنازل الأسرة في جلسة المحاكمة.

تحويل القضية إلى محكمة الجنح



أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح بتهمة دهس السيدتين على طريق المحور المركزي.

وفي وقت لاحق، قررت النيابة تعديل التهمة الموجهة إليه من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى السيدتين.

تفاصيل الحادث بحسب أقوال الفنان

خلال تحقيق استمر قرابة 7 ساعات، روى عباس أبو الحسن تفاصيل الحادث، موضحًا أنه كان عائدًا من مول العرب وفي طريقه إلى منزله، وأثناء سيره على سرعة 30 كم، فوجئ بخروج السيدتين من خلف سيارة أخرى، ما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديهما.

عباس أبو الحسن

إصابة الفنان ونتائج التحقيقات

بعد الحادث، أصيب عباس أبو الحسن بالتواء في الكاحل، نُقل بعدها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء عملية جراحية لعلاج قطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس".

وتضمنت تحقيقات النيابة قرارًا بإخلاء سبيل الفنان بكفالة مالية، وأمرت بفحص السيارة المتورطة في الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة.

القرارات الأخيرة للنيابة

بعد وفاة إحدى السيدتين متأثرة بإصابتها، أصدرت النيابة قرارًا بتشريح جثمان الضحية لتحديد سبب الوفاة، وأمرت بتعديل الاتهام الموجه للفنان من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ، مما يجعل موقفه القانوني أكثر تعقيدًا في الفترة القادمة.

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