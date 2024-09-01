بعد تصدره للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة عباس ابو الحسن

عباس ابو الحسن ..تصدر اسم الفنان عباس أبو الحسن، تريند جوجل بعدما أنهى مفاوضاته للتصالح مع ضحايا حادث الدهس الذي وقع أثناء قيادته سيارته على المحور المركزي في منطقة أكتوبر، تم الاتفاق على التصالح من خلال تعهده بتحمل تكاليف علاج السيدة المصابة ودفع تعويض مادي لأسرة السيدة المتوفاة.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك القصة، وأبرز المعلومات والمحطات في حياته، من المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمحاكمة عباس أبو الحسن في محكمة جنح الشيخ زايد يوم 23 سبتمبر المقبل، بعد توجيه تهمة القتل الخطأ والإصابة له نتيجة حادث التصادم الذي وقع بسيارته وأدى إلى إصابة سيدتين، توفيت إحداهما متأثرة بجروحها في أحد المستشفيات.

السيدة المتوفاة تدعى حسنة حسن، كانت تبلغ من العمر 36 عامًا، ولديها ثلاثة أطفال. كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر وتعرضت للحادث أثناء عبورها الطريق في طريقها إلى العمل، النيابة العامة أخلت سبيل الفنان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في انتظار محاكمته في سبتمبر المقبل.

عباس أبو الحسن

معلومات عن عباس أبو الحسن

الفنان عباس أبو الحسن يعد من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة الفنية المصرية، ليس فقط لأنه ممثل وكاتب سيناريو، بل لأنه يحمل خلفه حياة مليئة بالتجارب والأحداث التي شكلت مسيرته في الفن والحياة.



وُلد عباس أبو الحسن في عام 1964، ودخل عالم التمثيل بالصدفة، ليصبح أحد الأسماء البارزة في هذا المجال، كانت مشاركته في فيلم "مافيا" إلى جانب النجم أحمد السقا، وتجسيده لشخصية "الجزار زعيم المافيا"، نقطة تحول هامة في مشواره الفني، حيث تركت هذه الشخصية بصمة قوية لدى الجمهور بفضل عبارته الشهيرة: "عجيب أمركم أيها المصريون، تؤمنون بأشياء غريبة".

عباس أبو الحسن

أعمال عباس أبو الحسن

حياة عباس أبو الحسن لم تكن خالية من الرياضة، فقد كان بطلاً في الملاكمة وكمال الأجسام لمدة ثماني سنوات في مصر، مما يظهر جانباً آخر من شخصيته ويعكس قدرته على تحقيق النجاح في أكثر من مجال،وفي الفن، لم يكتفِ بالتمثيل، بل برع أيضاً في كتابة السيناريو، حيث قدم أول أعماله السينمائية بالتعاون مع المخرج مروان وحيد حامد من خلال فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ولم يتوقف عند ذلك، بل انتقل إلى الدراما وقدم مسلسل "آسيا" مع الفنانة منى زكي، والذي أخرجه محمد بكير.

ورغم النجاحات، كانت حياة عباس أبو الحسن حافلة بالأزمات والمواقف الجريئة، لم يتردد في التعبير عن آرائه، حتى لو كانت مثيرة للجدل، هاجم العالم الكبير أحمد زويل، معرباً عن عدم تقديره لإنجازاته، كما خاض معركة إعلامية ضد الفنان محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، حيث انتقد موقف رمضان وطريقته في التعامل مع الأزمة.

لم يكن عباس بعيداً عن الجدل في حياته الشخصية أيضاً، فقد تزوج ثلاث مرات، ولم تدم أي من زيجاته طويلاً، كما أعلن عن خطوبته من الإعلامية ياسمين عبد الله في حفل عائلي بسيط، لكنهما انفصلا بعد بضعة أشهر، ويعد عباس أبو الحسن من محبي الحيوانات، حيث يمتلك حوالي 15 كلباً من الأنواع النادرة.

مواقف تعرض لها عباس أبو الحسن

ومن أبرز مواقفه الشجاعة كانت محاربته للتحرش الجنسي، كشف عن تعرضه للتحرش من قبل طبيب أسنان على مدار 35 عاماً، واتخذ موقفاً قانونياً ضد الطبيب بعد سلسلة من الوقائع التي تعرض لها وآخرون، أكد أن الرجل ليس أضعف من المرأة في مواجهة المتحرش، وأنه يجب على الجميع كشف المتحرشين وتطبيق القانون عليهم.

في النهاية، يبقى عباس أبو الحسن شخصية فنية ورياضية متميزة، لا يخشى التعبير عن آرائه بوضوح وشجاعة، سواء في مواجهة القضايا الاجتماعية أو في مواقفه الشخصية، مما يجعله أحد الأصوات الفريدة في المشهد الفني المصري.

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