فرحته ناقصة حته.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه للسرقة بعد عودته لطليقته

تعرض الفنان أحمد سعد منذ الساعات الماضية لواقعة سرقة في إيطاليا أثناء حضور حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبه، وسط عدد من الحضور أبرزهم نجوم الفن، تزامنا مع إعلان عودته لطليقته السابقة، ويكشف الموجز القصة الكامله للواقعة.

حقيقة سرقة أحمد سعد في إيطاليا

وقال أحمد سعد فى لقاء مع et بالعربي، إنه تعرض للسرقة مطار ميلانو قائلا: "أنا مبحبش أتكلم في خساير لأن المكاسب من عند الله كتيرة، الخساير ولا حاجة من النعم اللي ربنا ادهالي بس هي حاجات ساعات بتزعل زي أول ساعة اشتريتها في حياتي، ساعاتي كلها وألماظي هو أنا مش علي بابا، لكن كل الحاجات اللي اشتريتها وكانت ذو قيمة مادية أو معنوية اتسرقت كلها الشنطة بتاعتي كلها اتسرقت مني".

أحمد سعد

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة عن سرقة مقتنيات المطرب أحمد سعد، عقب حضوره حفل زفاف نجلها، الذي أقيم الجمعة الماضية 20 سبتمبر في إيطاليا وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



أحمد سعد

وقالت وهبة، خلال لقاء تليفزيوني، إنها تتوقع أن هناك شخصا راقب أحمد سعد ويعرف ما بداخل حقيبته، لأنها تحتوي على ساعات من ماركات عالمية وعقد ملفت للانتباه أصبح حديث الناس كلها أثناء حفل زفاف أبنها.

وأضافت: اللي بيقولوه الناس أنا مابعتبرهوش نَقّ، أنا بعتبر إن ده حسد، وأنا لما أقولك إيه اللي أنتي لابساه ده؟، أنا كده حسدتك؟، معناه إني متستكتراه عليكي، هو ده الحسد إن أنا بستكتر النعمة عليكي، ارتاحو، أحمد سعد كل اللي أنتم نبرتم عليه اتسرق.

وأقيم حفل الزفاف نجل بسمة وهبة في أحد القصور الفاخرة على بحيرة كومو الشهيرة في إيطاليا، ونشرت الإعلامية المصرية عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا وفيديوهات من الحفل.

عودة أحمد سعد لـ طليقته علياء بسيوني

كما تصدر احمد سعد التريند بعد ما أعلن عودته لطليقته علياء بسيوني خلال حفله في الساحل الشمالي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ94.

أحمد سعد وزوجته

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام فيديو من الحفل وهو يتحدث للجمهور وكتب تعليقا عليه: باركولي أنا خطبت.

وتحدث أحمد سعد خلال الحفل قائلا: في يوم جميل زي ده طبعا أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقيت خطيبتي، إحنا اتطلقنا يعني بس قررنا قرار أنا حبيت أقوله قدامكم إن إحنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة.

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