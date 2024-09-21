لقطات ساحرة من حفل زفاف ابن بسمة وهبة.. صور وتفاصيل

في أجواء مليئة بالبهجة، احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بزفاف نجلها في إيطاليا بحضور عدد من الأصدقاء والمشاهير، إلى جانب أفراد العائلتين، الحفل الذي أقيم وسط مشاهد ساحرة وأجواء فاخرة، تميز بالعديد من اللقطات الخاصة التي لفتت الأنظار.

من حفل زفاف ابن بسمة وهبة

أبرز لقطات حفل زفاف نجل بسمة وهبة

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز لقطات حفل زفاف ابن بسمة وهبة، من أبرز هذه اللحظات كان ظهور الفنان أحمد سعد، الذي أحيا الحفل بتقديم مجموعة من أغانيه المميزة، وشهد الحفل أول ظهور له برفقة زوجته علياء بسيوني بعد عودتهما مؤخرًا،كما حضر الحفل عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، بالإضافة إلى ياسمين ثروت التي كانت من ضمن الحضور البارز.

من حفل زفاف ابن بسمة وهبة

بسمة وهبة اختارت فستانًا أنيقًا باللون الأبيض لهذه المناسبة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، وقد شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بفيديو يوثق لحظات خاصة من كواليس الحفل، مما أضفى مزيدًا من الحميمية على المناسبة.

من حفل زفاف ابن بسمة وهبة

بسمة وهبة تعد واحدة من أبرز الإعلاميات اللواتي أثارت الجدل مرارًا وتكرارًا خلال مسيرتها المهنية، وقد تصدر اسمها التريند مؤخرًا بعد استقالتها من قناة "القاهرة والناس" ووقف برنامجها "شيخ الحارة"، وذلك عقب عرض حلقة مثيرة للجدل مع ياسمين الخطيب، التي تضمنت تصريحات اعتبرتها بسمة حساسة، وطالبت بعدم بثها، شملت أسماء شخصيات عامة، مما أثار جدلًا واسعًا.

الأزمات التي جعلت بسمة وهبة "ترند" في عدة مناسبات

خلع الحجاب اشتهرت بسمة وهبة في بدايتها بتقديم البرامج الدينية على قناة "اقرأ"، حيث كانت تنصح الفتيات بالحجاب وتقدم مواضيع اجتماعية قريبة من الجمهور، فجأة اختفت من المشهد ثم عادت بدون حجاب، ما أثار انتقادات حادة نظرًا لتناقض ظهورها السابق مع القرار.

المرض في عام 2013، أعلنت إصابتها بسرطان الثدي، ما أثار تعاطف الجمهور، شغلت الأخبار حول حالتها الصحية المتابعين بشكل كبير حتى أعلنت شفاءها. عادت مرة أخرى لتثير القلق في 2018 عندما سافرت للعلاج في الولايات المتحدة، ولكنها نفت عودة السرطان مؤكدة أن مشكلتها الصحية كانت في المعدة.

الاحتفال بعيد زواجها في 2014، أثارت جدلًا واسعًا بسبب احتفالها بعيد زواجها بملابس مكشوفة، الأمر الذي لاقى انتقادات كبيرة خاصة أنها كانت في بداية عودتها للأضواء بعد خلع الحجاب.

مطعمها الخاص تمتلك بسمة وهبة مطعمًا، ولكنه تعرض لانتقادات بسبب الأسعار المرتفعة، خصوصًا خلال شهر رمضان 2019 عندما انتشرت صورة لفاتورة باهظة من مطعمها.

أزمة بائع الفول في نهاية 2017، تصدرت أخبار بسمة وهبة بعد خلافها مع بائع فول في الشارع الذي تسكن فيه، ادعى البائع أنها طلبت طرده من المكان، بينما دافعت بسمة عن نفسها مؤكدة أن هناك حملة تستهدف تشويه سمعتها.

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