حقيقة ظهور علياء بسيوني وأحمد سعد في زفاف نجل بسمة وهبة.. القصة الكاملة

تصدر اسم مصممة الأزياء علياء بسيوني، تريند جوجل، بسبب ظهورها في حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة، الذي أقيم في إيطاليا، مع الفنان أحمد سعد، وذلك بعد فترة من الانفصال الذي دام عامًا، هذه المناسبة كانت الأولى لهما بعد إعلان عودتهما، مما أثار الكثير من الأحاديث والتكهنات بين المتابعين.

وشاركت بسمة وهبة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها أحمد سعد وعلياء بسيوني، معربةً عن سعادتها بوجودهما في حفل الزفاف ووصفت أحمد بأنه "مطرب الوطن العربي الأول".

أحمد سعد

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت علياء بسيوني عودتها إلى أحمد سعد بعد فترة انفصال، حيث شاركت صورة عبر حسابها تظهر فيها وهي تشير بعلامة النصر، مما أكد تكهنات عودتهما سويًا.

أسباب الانفصال

في تصريحات سابقة، أوضحت علياء أن سبب انفصالهما كان غياب أحمد عن المنزل خلال تعرض ابنتهما لحادث، نافية الشائعات التي انتشرت حول الطلاق بسبب الخيانة، كما أكدت أنها تفضل عدم الخوض في تفاصيل الموضوع، مشددة على أن الطلاق جاء بناءً على رغبة أحمد.

علياء بسيوني كانت قد كتبت سابقًا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبرت فيها عن مشاعرها بعد الطلاق، مشيدةً بأصله غير الطيب ومعدنه السيئ، معبرةً عن أسفها لما حدث، وخاصةً لتدمير الأسرة التي بذلت جهدًا كبيرًا في المحافظة عليها.

أحمد سعد

موعد حفل أحمد سعد المقبل

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في شيكاغو في سبتمبر الجاري، وتحديداً يوم 27، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وقد أعلن عن موعد الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

آخر أعمال أحمد سعد

يشار أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية، أغنية بنت ناس، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وجاءت كلماتها كالآتي:"تضحكلي الدنيا في ضحكتها، ويسرقني الوقت في قعدتها، دي بتاخد العقل بحلاوتها، انا مقابلتش اجمل منها، تتدلع تختار على ذوقها، وبسيبها على راحتها بشوقها، عيني بتحسدها علي هدوئها، أنا مببطلش كلام عنها، دي بنت ناس، وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس، هينعكس علي مرايتها، بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانه احساس، مبشوفش حد في رقتها".

كما طرح أحمد سعد، مؤخرًا أغنية هتجنن التي قدمها مع النجمة مي عمر أثناء استضافتها في برنامجه بيت السعد، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

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