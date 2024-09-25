يحيى الفخراني يعود بـ "الملك لير" على المسرح القومي.. تفاصيل

يستعد النجم القدير يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي المصري، في خطوة مثيرة ينتظرها عشاق المسرح.

جاء هذا الإعلان من الفنان أيمن الشيوي، الذي نشر مجموعة من الصور خلال التحضيرات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي رصده موقع “ الموجز”، مرفقًا تعليقًا يقول: "بسم الله وعلي بركة الله، المسرح القومي المصري يقدم الملك لير، الأستاذ يحيى الفخراني إخراج شادي سرور".

أحداث المسرحية

تدور أحداث "الملك لير" حول الملك الذي يقرر توزيع مملكته على بناته الثلاث، حيث يواجه صراعًا دراميًا بعد أن تحرمه ابنته الصغرى من النفاق.

يتضمن العرض شرطًا يقضي بأن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، ولكن الابنتين الكبريين تتحدان للاستيلاء على كل شيء، مما يؤدي إلى طرد والدهما.

رد فعل الفخراني على نجاحه المستمر

في سياق متصل، عبر يحيى الفخراني عن سعادته بتصدر مسلسله الشهير "الليل وآخره" قائمة التريندات على موقع إكس بعد 21 عامًا من عرضه، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي هو ما يستمر.

وسبق وأن أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته الكبيرة بتصدر مسلسله الشهير الليل وآخره التريند علل ى موقع التدوينات القصيرة إكس وذلك بعد 21 عاما مع عرضه، مشيرا إلى أن العمل الناجح هو من يبقى دائما.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على قناة النهار: "هذا دليل على أن العمل الناجح هو الذي يبقى، والمشاركة الكبيرة من فريق العمل ساهمت في تحقيق هذا النجاح".

يحيى الفخراني

أحدث أعماله التلفزيونية

يُذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني كان مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي عام 2024.

شارك في بطولة العمل يحيى الفخراني وجومانة مراد وهنادي مهنا وصلاح عبدالله وعلاء مرسي ومطرب المهرجانات عنبة.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول رجل مسن يقدم محتوى عبر موقع يوتيوب بعنوان "عتبات البهجة".

يتضمن العمل العديد من القصص الفرعية التي تضيف الإثارة والتشويق، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين البارزين منهم جومانا مراد وصفاء الطوخي وصلاح عبد الله وهنادي مهنا.

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