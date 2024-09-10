بعد التريند..يحيى الفخراني: لا أتابع السوشيال ميديا لكن نجاح الليل وآخره يفرحني

تحدث الفنان يحيى الفخراني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامجه "مع خيري" على قناة المحور، عن كواليس مسلسله الشهير "الليل وآخره"، الذي عاد مؤخراً إلى صدارة التريند بعد مرور 21 عاماً على عرضه الأول.

وأعرب الفخراني عن سعادته بعودة العمل إلى الأضواء مجدداً، مشيراً إلى أن نجاح الأعمال الجيدة يستمر مهما مضت سنوات على إنتاجها، رصد "الموجز" أبرز تصريحاته في السياق التالي

يحيي الفخراني

كواليس مسلسل الليل وآخره

كشف يحيى الفخراني عن تفاصيل مثيرة حول "الليل وآخره"، موضحاً أن العمل كان من المفترض أن يُعرض في البداية على النجم الراحل نور الشريف، ولكن بسبب انشغاله بمسلسل "عمرو بن العاص"، تم تقديمه في النهاية من قبل الفخراني، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بنجاح العمل وبالتعاون مع الشريف، الذي وصفه بكونه إنساناً طيب القلب.

يحيى الفخراني في رمضان 2025

أما بالنسبة لمسلسله الرمضاني المقبل بعنوان "الأستاذ"، فقد أشار الفخراني إلى أنه لم يقرأ سيناريو المسلسل بالكامل بعد، بل اطلع فقط على فكرته.

وأوضح الفخراني، أنه لم يتعاقد بعد على تقديمه بالكامل، لكنه مستعد للقيام بذلك بناءً على تطورات كتابة الحلقات وتوافر الوقت المناسب قبل رمضان.

مسلسل "الأستاذ" الذي سيشارك فيه الفخراني من تأليف أمين جمال وإخراج ماندو العدل، هو عمل مكون من 30 حلقة، ويجري حالياً كتابة حلقاته والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

يحيى الفخراني

إعادة تقديم مسرحية الملك لير

فيما يخص المسرح، أعلن الفخراني عن إعادة تقديم مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي، مشيراً إلى أنه سيقدمها بمخرج جديد لكن بنفس النص الذي قدمه سابقاً، ومن المتوقع أن تبدأ عروض المسرحية في ديسمبر أو يناير المقبل.

أخر أعمال يحيى الفخراني

وفي سياق آخر، كان يحيى الفخراني قد نافس في رمضان الماضي بمسلسل "عتبات البهجة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول علاقة الجد بأحفاده.

العمل، كان من إخراج مجدي أبو عميرة وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم جومانا مراد وعلاء مرسي وهنادي مهنا وصلاح عبدالله وسما إبراهيم، وقد نال العمل إعجاب الجمهور وإشادات واسعة.

تستمر مسيرة يحيى الفخراني في تقديم الأعمال الفنية المميزة، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر ما سيقدمه في مشاريعها المستقبلية.

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