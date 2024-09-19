بشرى تهدد صناع مسرحية "الأم العذراء" بسبب البوستر.. إليك التفاصيل

أعربت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استيائها من وجودها على بوستر مسرحية الأم العذراء، للفنان ميدو عادل، مشيرة إلى أنها لا تربطها صلة بالمسرحية. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

ما سبب تهديد بشري لصناع مسرحية الأم العذراء ؟



وشاركت بشرى، البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل».

وأضافت بشرى: «واحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس».

بوستر مسرحية الأم العذراء

نقيب المهن التمثيلية يرد على أزمة بشرى مع الأم العذراء



أشرف زكي يعلق على أزمة بشرى مع مسرحية الأم العذراء، وفي هذا السياق، أشار نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، إلى أنه سيتم اللجوء إلى القضاء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستخدمون اسم الفنانة بشرى.

آخر أعمال بشرى

شاركت الفنانة بشرى مؤخراً في فيلم أولاد حريم كريم، بالتعاون مع النجم مصطفى قمر، الذي عرض في السينما وحقق نجاحا كبيرا، وتدور قصة الفيلم حول علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها»، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

اقرأ أيضاً

أزواج ولا بيزنس.. زواج بشري للمرة الثالثة من رجل الأعمال خالد حميدة

قبل احتفالها بزواجها للمرة الثالثة.. تفاصيل حفل زفاف بشرى على خالد حميدة