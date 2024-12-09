تكريم بشرى في الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي لتميزها الفني والثقافي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي عن تكريم الفنانة بشرى ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي ستقام يوم 25 ديسمبر الجاري، يأتي هذا التكريم في إطار الاحتفاء بنجوم الفن والثقافة والإعلام الذين تركوا بصمة واضحة على الساحة الفنية والإبداعية.

يستعرض الموجز، تفاصيل هذا الحدث المميز، والذي يشهد مشاركة واسعة من الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي وعلى رأسهم الفنانة بشرى.

بشرى

تكريم لنجوم الفن والإبداع أبرزهم بشرى



يشهد المهرجان في نسخته العاشرة تكريم مجموعة مميزة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة التي أثرت في مختلف المجالات، ومن أبرزهم الفنانة بشرى، ويأتي تكريم بشرى تقديرًا لمسيرتها المميزة التي تجمع بين الأداء الفني الراقي والمساهمة في صناعة المحتوى الإبداعي، كما يُعد هذا التكريم تأكيدًا على مكانتها البارزة في المشهد الفني العربي، ودورها في إثراء الثقافة والإبداع.

تكريم بشرى في مهرجان هرم الإبداع الدولي

كما يتم تكريم حورية فرغلي، السيناريست أميرة الزيات، والمستشار خالد المأربي من المملكة العربية السعودية.

كما سيتم تكريم عدد من الخبراء الفنيين والإعلاميين، مثل الإعلامية دعاء مجدي ورجال الأعمال هاني الشيخ، إلى جانب مجموعة من الفنانين والشخصيات الثقافية والإبداعية الأخرى.

أعمال مميزة تحت الضوء

أوضح الدكتور أحمد يسري، رئيس المهرجان، أن الدورة العاشرة ستركز على تكريم الأعمال الناجحة التي عرضت في موسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والمسرحية التي حظيت بإشادة جماهيرية خلال عام 2024.

وأضاف أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المميزة التي ساهمت في الارتقاء بالفن والإبداع في الوطن العربي.

مفاجآت استثنائية في النسخة العاشرة بالمهرجان

أكد أحمد يسري أن الدورة الحالية ستشهد العديد من المفاجآت التي تجعلها مختلفة عن السنوات السابقة، بدءًا من اختيار الشخصيات البارزة إلى تقديم الدعم لطلاب البحث العلمي في مصر وخارجها.

وسيتم تكريم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة من 15 دولة عربية، بحضور كبار الشخصيات والسفراء العرب، مما يعكس الطابع العربي والدولي للمهرجان.

مصر تستضيف الحدث الأكبر في الشرق الأوسط



تُقام فعاليات المهرجان في العاصمة المصرية القاهرة، التي تعد مركزًا للثقافة والفن والمؤتمرات، وأشار يسري إلى أن المهرجان يُعد من أقوى الأحداث الثقافية في الشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من الإعلاميين المميزين لتغطية فعالياته، وسط أجواء احتفالية تسلط الضوء على الإبداع العربي.

دعم العلم والإبداع العربي

في خطوة تعكس البُعد الإنساني للمهرجان، سيتم تقديم دعم خاص لطلاب البحث العلمي، بما يعزز من دور المهرجان في دعم التعليم والابتكار وبهذا، يسهم المهرجان في تحقيق رؤية شاملة تجمع بين الفن والإبداع من جهة، والتعليم والبحث العلمي من جهة أخرى.

أخر أعمال بشرى

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة بشرى كان مشاركتها في بطولة فيلم أولاد حريم كريم إلى جانب النجم مصطفى قمر، وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير حريم كريم وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، كما حقق إيرادات مرتفعة عند عرضه في دور السينما.

وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم علا غانم، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام قمر، رنا رئيس، يوسف عمر، وعدد آخر من الفنانين.

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