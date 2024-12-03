حورية فرغلي تتلقى تكريمًا مميزًا في الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي عن تكريم الفنانة حورية فرغلي في الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها في 25 ديسمبر الجاري.

هذه الدورة تأتي لتكون واحدة من أضخم الفعاليات الفنية والثقافية في المنطقة، حيث ستجمع نخبة من النجوم والشخصيات البارزة في مجالات الفن والإعلام والعلوم، ويعد تكريم حورية فرغلي تتويجًا لمسيرتها الفنية المميزة، التي شهدت تألقًا في مختلف المجالات الفنية، وهو ما يجعل حضورها في هذا المهرجان حدثًا ينتظره الكثيرون.

يرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل المهرجان.

حورية فرغلي

مشاركة شخصيات بارزة في المهرجان

من ضمن الشخصيات التي سيتم تكريمها في الدورة العاشرة للمهرجان، نجد مجموعة من الأسماء اللامعة التي أضافت الكثير لمجالاتها، على رأس هذه الشخصيات الفنانة حورية فرغلي، التي طالما تركت بصمة في السينما والمسرح.

حورية فرغلي

إلى جانبها، سيتم تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في المجالات الفنية والإعلامية، منهم السيناريست أميرة الزيات، رجل الأعمال هاني الشيخ، الإعلامية دعاء مجدي، والمستشار خالد المأربي، الرئيس الشرفي للمهرجان من المملكة العربية السعودية.

كما ستشمل القائمة أيضًا عددًا من الأسماء الأخرى البارزة مثل الخبير الفني محمد أحمد طه، الإعلامي محمد أحمد يونس، والدكتورة ولاء سامي لبيا، والعديد من الشخصيات اللامعة في مجالات الفن والإعلام.

التكريم سيشمل أيضًا شخصيات مؤثرة في مجالات متنوعة، من بينها الثقافة والفنون التشكيلية والتعليم والإعلام، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في هذه المجالات، ومنهم الفنانة التشكيلية راغدة صبري حافظ، الإعلامية سهام سراج، والمستشارة إيمان جمال عبد الباسط. بالإضافة إلى العديد من الشخصيات في مجالات الرياضة والإعلام.

مفاجآت الدورة العاشرة

وفي تصريحات صحفية، كشف الدكتور أحمد يسري، رئيس المهرجان، عن مفاجآت عديدة ستشهدها الدورة العاشرة لهذا العام، حيث أشار إلى أن المهرجان سيكرم مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، إضافة إلى الأعمال السينمائية التي عرضت في الفترة الماضية.

و لأول مرة، سيتم تكريم الأعمال المسرحية التي تم عرضها في عام 2024، في خطوة تعكس اهتمام المهرجان بتوسيع نطاق تكريمه ليشمل كافة مجالات الإبداع الفني.

وأكد الدكتور يسري أن الدورة العاشرة ستكون مختلفة عن الدورات السابقة، حيث سيتم اختيار الشخصيات المكرمة بعناية فائقة، وذلك لتحقيق أهداف المهرجان في دعم الإبداع العربي وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول العربية.

كما سيحرص المهرجان على تقديم الدعم الكامل للبحث العلمي والتعليم، في إطار اهتمامه المستمر بتطوير هذا القطاع في مصر وخارجها.

مشاركة عربية واسعة وأهمية المهرجان في دعم الثقافة والفن

من أبرز النقاط التي تميز الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي هو مشاركته الواسعة من قبل عدد من الدول العربية.

المهرجان سيجمع 15 دولة عربية في حدث واحد، ليكون منصة لتبادل الثقافات والتعرف على أبرز إنجازات المبدعين في الوطن العربي.

سيحضر المهرجان عدد من السفراء العرب والشخصيات العامة من دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وتونس، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين البارزين الذين سيتولون تغطية هذا الحدث الكبير.

المهرجان سيشهد أيضًا تكريم 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم العربي، وذلك تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في مجالات مختلفة، سواء في الفن أو الإعلام أو العلوم، ستكون هذه الدورة محطة هامة في تعزيز مكانة المهرجان كأحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة.

دعم التعليم والبحث العلمي

جانب آخر مميز في الدورة العاشرة هو التركيز على دعم التعليم والبحث العلمي في مصر والدول العربية.

يهدف المهرجان إلى تقديم دعم كامل للطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتعليم، وذلك من خلال تكريم الشخصيات التي تسهم في تحسين مستوى التعليم ودعم البحوث العلمية في المنطقة.

المهرجان سيكون أيضًا فرصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الدول المشاركة.

ختام الدورة العاشرة

في الختام، من المتوقع أن تكون الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي حدثًا استثنائيًا يعكس عمق العلاقة بين الفن والثقافة في العالم العربي.

سيكون هذا الحدث فرصة للقاء أبرز الشخصيات الثقافية والفنية، وسيضيف الكثير إلى سجل إنجازات هذا المهرجان الذي يتزايد تأثيره عامًا بعد عام.

أخر أعمال حورية فرغلي



من الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي تواصل حاليًا تحضيراتها لفيلم "المدرسة"، الذي بدأ تصويره مؤخرًا، حيث عبّر فريق العمل عن حماسه وسعادته بهذا المشروع. يناقش الفيلم مجموعة من القضايا الهامة التي تخص المراهقين، ويعالج المشاكل الناتجة عن تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، وما تسببه من أضرار للأطفال والكبار على حد سواء.

حورية فرغلي

يشارك حورية فرغلي في البطولة عدد من النجوم، أبرزهم إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب مثل مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح وغيرهم، الفيلم من إخراج محمد جمال الحديني

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