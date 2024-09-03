حورية فرغلي تكشف لـ "الموجز" كواليس فيلم "المدرسة" ومصير مسلسل "ساحرة الجنوب"

تشارك الفنانة حورية فرغلي، حالياً في فيلم جديد بعنوان "المدرسة"، وهو بطولة إيساف، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبرى عبدالمنعم، ميدو فايد، غفران ممدوح، وآخرون من النجوم، وهو قصة محمد جمال الحديني، محمد حمزة، وإخراج محمد جمال الحدينى.

حورية فرغلي



وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ موقع "الموجز" أن سبب ابتعادها عن تقديم أعمال سينمائية خلال الفترة الماضية، يرجع لعدم تلقيها عروضًا لأعمال تنال إعجابها، موضحة أن سبب انجذابها لفيلم "المدرسة" لأن قصته تدور في إطار الرعب التشويقي، ولكن بأسلوب جديد لم يتم تقديمه مُطلقًا في السينما العربية، ولكن نفذ فقط في أوروبا.

كواليس فيلم المدرسة

وأكدت حورية فرغلي على أن دورها في فيلم "المدرسة" ليس مرعبًا، حيث تجسد دور معلمة قريبة من الطالبات التي تدرس لهم في المدرسة، ويعتبرونها بمثابة اختهم، أما فيما يخص قيامها بعمليات جراحية لتحسين شكل أنفها، فأوضحت أنها لم تقم بأي عمليات جراحية الفترة الماضية هي فقط التزمت نصيحة المخرج شريف مندور الذي نصحها بضرورة الذهاب لأحد الأطباء لوضع السيلكون في أنفها، وتقدر على إزالته في نفس اليوم، لافتة أنها ستذهب لإنجلترا خلال الفترة المقبلة لإجراء عملية مشابهة لها وهي تركيب السيلكون الدائم الذي يستمر معها لمدة ثلاث سنوات.

كما تطرقت حورية فرغلي للحديث عن كواليس التصوير، مُشيرة إلى أن الكواليس كانت رائعة للغاية، لأن كل فريق العمل تجمعهم علاقة صداقة قوية ببعضهم.

حورية فرغلي

مسلسل سيما ماجي

وتحدثت أيضًا عن تعاونها مع الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "سيما ماجي"، ووصفتها بأنها فنانة جميلة وغير معقدة وليس لديها داء الغيرة، لافتة أنها تجسد في هذا العمل دور طبيبة في السجن، وهذه الشخصية تقدمها للمرة الأولى في مسيرتها الفنية.

فيلم كلمني شكرًا

وتطرقت حورية فرغلي أيضًا للحديث عن فيلم "كلمني شكرًا"، وعن حقيقة عدم رضاها عن أدائها في هذا العمل، مؤكدة على أنها لم تكن في أفضل حالاتها، لأنها لم تجيد اللهجة المصرية في هذا الوقت، مُضيفة:"أول مرة اتفرج على كلمني شكرًا كانت من كام يوم على نتفليكس، وزعلت جدًا لإن كنت باينة إني لسة جاية من برا، قولت ازاي محدش كان بيقولي، كنت عملاه وحش أوي، لإني كنت لسه جاية من برا، بتكلم مصري بالعافية، كانت مخارج الحروف عندي بايظة".

مصير مسلسل ساحرة الجنوب

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها كانت على وشك التحضير للجزء الثالث من مسلسل "ساحرة الجنوب" وكانت ستقوم بتصويره منذ فترة، لكنها تفاجئت من صدور قرار من المفتي في السعودية قبل تولي الملك الحالي يمنع تصويره، وحتى الآن لا يريدون استكماله أو بيعه أو حتى التنازل عنه لأي منتج آخر.

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