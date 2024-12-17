براءة عصام صاصا.. احتفالات بالزغاريد والجمهور ينتظر عودته للساحة

احتفلت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، بحصول زوجها على حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بتزوير توكيل الشهر العقاري وشاركت جهاد متابعيها فرحتها من خلال فيديو بث مباشر على "إنستجرام"، علقت فيه قائلة: "عصام صاصا خد إيقاف الحكم يا بلد".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

تفاعل الجمهور مع خبر البراءة

لم يقتصر الاحتفال على أسرة عصام فقط، بل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات من جمهوره الذين عبروا عن سعادتهم ببراءته.

الاحتفال عبر الحساب الرسمي

احتفل الحساب الرسمي لمطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا بصدور حكم البراءة لصالحه، وذلك خلال ثاني جلسات الاستئناف التي تقدم بها هو وشقيقه جاء ذلك بعد الحكم السابق الصادر ضدهما بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بتزوير توكيل خاص بالشهر العقاري.

ونشر الحساب الرسمي لعصام صاصا على "فيسبوك" تعليقاً مقتضباً قال فيه: "الحمد لله، براءة عصام صاصا"، ليعلن عن انتهاء أزمة حبسه.

تفاصيل الحكم على عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم حكمها في قضية اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالتزوير، حيث قضت بمعاقبتهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

ملابسات القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين تورطوا في تزوير توكيل رسمي خاص بالشهر العقاري تضمنت لائحة الاتهام كلا من:

عصام طه طلعت (عصام صاصا) - 24 عامًا، طالب، ومحبوس،محمد طه طلعت - 24 عاماً، طالب، ومحبوس،محمود الجوهري - 30 عاماً، طالب، هارب طلعت أبوالعلا - 58 عاماً، موظف سابق، هارب وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وهما عصام صاصا وشقيقه محمد، بالتعاون مع المتهمين الآخرين، قاموا بتزوير محرر رسمي يحمل الرقم 965 أ / لسنة 2024 والصادر عن مكتب توثيق مجلس النواب وأكدت النيابة أن عملية التزوير تمت بالاتفاق والمساعدة بين المتهمين، مستغلين الإهمال الجسيم من موظفي مكتب التوثيق.

تفاصيل التزوير

ذكرت التحقيقات أن المتهمين محمود الجوهري ومحمد طه طلعت قاما بالتزوير بالتعاون مع طلعت أبوالعلا، الموظف السابق، ومع عصام صاصا، مع علمهم الكامل بأن التوكيل مزور وكان الهدف من التزوير تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بالدفاع عن عصام صاصا.

ردود الفعل

أثار الحكم ردود فعل متباينة بين جمهور عصام صاصا، حيث عبر البعض عن سعادتهم بصدور الحكم مع إيقاف التنفيذ، مما يتيح لصاصا استئناف نشاطه الفني بينما اعتبر آخرون أن القضية سلطت الضوء على ممارسات التزوير والإهمال داخل مؤسسات حكومية، وطالبوا بمزيد من الرقابة.

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