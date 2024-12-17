عصام صاصا.. حبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمطرب الشعبي وشقيقه بقضية التزوير

قررت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه، إذ إنها ألغت الحكم السابق، مع الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير توكيل الشهر العقاري.

قرار قبول الاستئناف المقدم من عصام صاصا

ما بين تزوير ودهس مواطنين عصام صاصا يتصدر ساحات التريند من جديد، فمطرب المهرجانات الشهير أصبح ضيفا دائما أمام القضاء العادل، ليعاقب على أفعاله، وبعد أن امتثل بسبب دهس مواطن أعلى الدائري، يمتثل بعد قليل للاستئناف على الحكم الصادر ضد في تزوير محرر رسمي، تفاصيل القضية تستعرضها الموجز.

عصام صاصا وشقيقه ينتظران الحكم

وينتظر بعد ساعات مطرب المهرجان، عصام صاصا وشقيقه، القرار النهائي في الاستئناف المقدم من طرفه وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، بعد ثبوت تهمة تزوير توكيل الشهر العقاري، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد.

وكانت جنايات الجيزة قد قررت معاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه عصام صاصا، في أغسطس الماضي، ، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهم سنة مع الشغل، بعد ثبوت تهمة تزوير توكيل رسمي محام،بالإضافة لمعاقبة المحكمة لمتهمين آخرين في القضية غيابيا بالسجن 10 سنوات.

عصام صاصا

أمر الإحالة لـ عصام صاصا وشقيقه

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 11659 لعام 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين عصام طه الشهير بـ عصام صاصا، 24 سنة، مطرب مهرجانات، محمد طه، 24 طالب، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، حيث اتفق المتهمين الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، ليعد الموظف العام أوراق التوكيل، وبعدها تمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامي في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، في الوقت الذي زورت من أجله بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور، فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

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