تفاصيل الحلقة 38 من مسلسل وتر حساس.. اعترافات شقيق فرح تغير مسار القضية

مسلسل وتر حساس.. شهدت الحلقة الـ38 من مسلسل "وتر حساس" أحداثًا درامية مكثفة، حيث واصلت بطلة العمل "سلمى" (صبا مبارك) محاولتها في كشف الحقيقة حول مقتل شقيقتها "ليلى" (جنى الأشقر)، وسط موجة من الخيانة والغموض التي تحيط بالقضية، الحلقة جذبت الأنظار وزادت من حدة التشويق مع اقتراب القصة من ذروتها.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 38

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 38،افتتحت الحلقة بمشهد مواجهة عاصف بين سلمى و"عبد الرحمن"، الذي اتُهم بإقامة علاقة مع شقيقتها الراحلة "ليلى"، مما أشعل الاتهامات بالخيانة الزوجية، بينما كانت سلمى صبا مبارك تبحث عن إجابات، اكتشفت مفاجأة صادمة بأن "مازن" (أحمد جمال سعيد)، زوج ليلى، هو القاتل الحقيقي، بعد أن أقدم على جريمته نتيجة سوء الفهم والاتهامات المغلوطة.





في خضم هذه الصراعات، ظهر "رشيد" (محمد علاء) في محاولة لتهدئة سلمى وإقناعها بالتفكير بعقلانية لتجنب عواقب غير محسوبة، في تطور آخر، حاولت "كاميليا" (إنجي المقدم) دعم شقيقها "مازن" بعد انهياره، إلا أن الأمور أخذت منحى مفاجئًا عندما اتهمها بالتورط في تلفيق الأدلة ضد زوجته "ليلى"، دافعت كاميليا عن نفسها مؤكدة أن هدفها كان حماية مازن من السجن، مما كشف عن طبقات جديدة من الخيانة والصراع داخل العائلة.

مسلسل وتر حساس

بينما واصلت سلمى ورشيد تقصيهما للحقيقة، ظهرت خيوط جديدة في القضية، تمكّن رشيد من الوصول إلى شقيق "فرح"، الفتاة التي أنهت حياتها بسبب "مازن"، تحقيقات مباحث الإنترنت كشفت عن تورط هذا الشقيق في إرسال رسائل إلى "ليلى"، مشعلًا الشك بينها وبين زوجها، لكنه فاجأ الجميع باعترافه أن هدفه الأساسي لم يكن ليلى، بل فضح خيانة مازن.

انتهت الحلقة بكشف مذهل حين أشار شقيق فرح إلى أن مازن كان يتردد على منزل سيدة غامضة عقب اختفاء ليلى، المفاجأة الأكبر جاءت عندما اتضح أن هذا المنزل يعود لـ"رغدة" (هيدي كرم)، شقيقة ليلى، مما أثار تساؤلات ضخمة حول تورطها في القضية.

مسلسل وتر حساس

أبطال العمل



"وتر حساس" من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، يضم العمل نخبة من النجوم الذين تألقوا بأدائهم: صبا مبارك في دور "سلمى"، إنجي المقدم في دور "كاميليا"، هيدي كرم في دور "رغدة"، محمد علاء في دور "رشيد"، أحمد جمال سعيد في دور "مازن"، إلى جانب هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، محمد العمروسي، ومحمد علي رزق.

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