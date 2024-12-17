أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 37.. براءة مازن بعد قتل زوجته

تصاعدت الأحداث في الحلقة 37 من مسلسل وتر حساس، بشكل مثير بعد أن تم الحكم على "مازن" أحمد جمال سعيد بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وتوالت المفاجآت مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات، حيث كشفت الحلقة عن تأثير هذه الأحداث على علاقات الأسرة والمحامي، ما يترك الأبواب مفتوحة لمزيد من التشويق في الحلقات القادمة.

ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 37

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 37، دارت الحلقة 37 من مسلسل "وتر حساس" بحبس مازن أحمد جمال سعيد بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع كفالة لكي يتمكن من الخروج من الحبس، كما تم إثبات أنه قتل زوجته ليلى جنا الأشقر في سبيل الدفاع عن شرفه، وذلك بعد اعترافات من بيبو بخيانته مع ليلى، فاكتشف مازن حقيقة الأمر عندما دخل عليهما واندلع خلاف أدى إلى سقوط ليلى على الأرض، حيث ارتطمت رأسها بقوة.

مسلسل وتر حساس

شقيقة ليلى، سلمى (صبا مبارك) دافعت عنها بشدة ولم تصدق أنها كانت تخون مازن، وعقب الحكم على مازن بالبراءة في قضية قتل شقيقتها، كما تصاعد الأحداث عندما أصر عادل على قتل مازن ويذهب بالفعل أمام المحكمة بأداة حادة لتنفيذ ذلك، لكن مختار يتدخل في اللحظة الأخيرة ويوقفه قبل أن ينفذ الجريمة، ويظل نور الدين مشغولًا بشكوكه حول تصرفات ابنته في قضية مازن، خاصة بعد أن أقدم مازن على التنازل عن قضية الزنا التي كانت من المفترض أن تورط عبد الرحمن، فهل ستسعى سلمى للانتقام منه وتثبت براءتها، هذا ما ستكشفه الأحداث القادمة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسي، شريف الشعشاعي، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين. تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ابطال مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل وتر حساس، في جو درامي اجتماعي، حيث يتناول قضية الخيانة الزوجية وتوغل في خبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات طبيبة، محامية، وموظفة، تتصاعد الأحداث نتيجة الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، خاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابنة خالتها، مع تشابك العلاقات بين جميع الأطراف.

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