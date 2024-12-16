موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس وأبرز أحداثه المثيرة

تتزايد الإثارة حول مسلسل وتر حساس مع كل حلقة، خصوصًا مع عرض الحلقة 36 التي شهدت تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، وحملت الحلقة الماضية الكثير من المفاجآت للمشاهدين، حيث ظهر بيبو بعد عودته للوعي ليكشف تفاصيل مدهشة حول جريمة مقتل ليلى.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تلك الحلقة في مسلسل وتر حساس، وهو ما جعل المسلسل يحظى بنسب مشاهدات مرتفعة، مع تصاعد الأحداث في قصة مليئة بالغموض والدراما.

يرصد الموجز، موعد عرض مسلسل وتر حساس وكافة التفاصيل.

وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس

في الحلقة 36، عاد بيبو ليفتح بابًا من التساؤلات بعد فترة من الغياب، كشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقته بليلى، موضحًا أنه كان السبب في خيانتها لزوجها مازن.

اعترف بيبو بحبه الشديد لليلى منذ فترة طويلة، رغم أن مشاعرها تجاهه كانت باردة، حيث كانت تعتبره مجرد صديق.

كما أشار إلى أنه استدرجها إلى الشقة التي شهدت الحادث المأساوي، رغم هذا الاعتراف، لم يكشف بيبو عن القاتل الحقيقي لليلى، مما ترك الجمهور في حالة من الترقب والتساؤل حول ما سيحدث في الحلقة القادمة.

بينما يظل الغموض يحيط بحقيقة القاتل، يشكك بعض الجمهور في صدق بيبو بعد اعترافه، يعتقد البعض أن بيبو قد يكون تحت ضغط من كاميليا، مما يجعله يختلق القصة أو يخفي معلومات هامة حول الجريمة.

وهذا يدفع الكثيرين للترقب حول الحلقة القادمة التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة وتفتح المزيد من الأبواب لفهم ما حدث لليلى.

في الوقت ذاته، تستمر شقيقة ليلى، سلمى، في محاولاتها لإثبات براءة شقيقتها من التهم الموجهة إليها، بمساعدة زوجها رشيد.

ومع تزايد الضغوط والمفاجآت، يبدو أن سلمى على وشك اكتشاف أشياء قد تقلب مسار التحقيق تمامًا، يترقب الجمهور بشغف معرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة 36 مسلسل وتر حساس وتفاصيل العرض



بالنسبة لموعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس، فهي ستُعرض عبر قناة ON الفضائية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

وتر حساس

كما ستُعرض إعادة الحلقة على قناة ON Drama في الساعة 10:00 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض الحلقة 35 من المسلسل على قناة ON في الساعة 7:30 مساءً، مع إعادتها في الساعة 1:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

وتر حساس

صناع مسلسل وتر حساس

يواصل مسلسل وتر حساس" تحقيق نجاح كبير بفضل أدائه المتميز، يجذب العمل مجموعة من النجوم البارزين مثل صبا مبارك، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، محمد علاء، تميم عبده، شريف الشعشاعي وآخرين، الذين قدموا أداءً مميزًا في أدوارهم.

يُذكر أن المسلسل من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، ونجح في جذب اهتمام الجمهور بفضل الحبكة المثيرة والمليئة بالتشويق.

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