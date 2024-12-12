إنجي المقدم: ملابس "وتر حساس" مقصودة لأنه موجه لفئة معينة من الجمهور

استضافت إنجي علي، اليوم الخميس، عبر برنامج أسرار النجوم، على نجوم إف إم، الفنانة إنجي المقدم، للحديث عن آخر أعمالها الفنية مسلسل وتر حساس الذي يعرض حاليا، وكشفت عن سر غيابها مؤخرا عن مسلسلات رمضان: كنت انتهيت من مشروعين خارج الموسم (قواعد الطلاق الـ45)، و(ستات بيت المعادي) واستُنفذت وأنا بعملهم وكنت أقوم بتصويرهما في نفس الوقت، كنت محتاجة راحة لكي أجلس مع أسرتي، ثم بدأ يعرض عليّ أعمال لا ترضيني أو تشجعني لكي أقدمها، أنا لا أريد مجرد التواجد على الشاشة وخلاص، خلال هذه الفترة قدمت فيلم اسمه "كاملة" وعرض في عدة مهرجانات، وكان مشروعا مميزا.

شخصية كاميليا في وتر حساس

ويكشف لكم موقع الموجز أبرز تصريحاتها، حيث تطرقت الفنانة إنجي المقدم للحديث عن شخصية «كاميليا» في مسلسل «وتر حساس»، قائلة: «لم أقابل شخصية مثل كاميليا في حياتي، الحمدلله، وتعلمت في عملي أني لا أحكم على الشخصية التي أقدمها، ولما عرضت عليّ لم أقل إنها شريرة أو مفترية ولكن تبنيتها تماما من تصرفاتها وأخلاقها، فهي نشأت في بيت والدها يهتم بشقيقها الأكبر ويفضله دائما ولم تشعر بالتقدير من والدها بالتحديد، هي بتحب بيتها وزوجها وشغلها، لذلك كنت أرى مبررات تصرفاتها والدوافع وراء ما تقوم به من تصرفات خاطئة».

أنجي المقدم

وعن أصعب المشاهد في المسلسل، قالت: «المواجهة ما بين (كاميليا) و(رشيد) لما عرفت إنه تزوج (سلمى) التي قدمت دورها الفنانة صبا مبارك، المشهد كان 12 صفحة، صورناه في عدد ساعات مهول وأخذ مجهود كبير جدا، وعلاقة سلمى وكاميليا معقدة جدا والتراكمات بينهما زرعت الكره منذ الصغر، كاميليا زي ما فيها حاجات قاسية وجبروت ولكن هي مخلصة لعائلتها، هي زي القطط من تحبه ويخصها تفعل من أجله المستحيل».

أنجي المقدم

ووجهت إنجي المقدم رسالة للجمهور، قائلة: المسلسل يتبقى له 10 حلقات، لذلك انتظروا النهاية.

الانتقادات

ردت إنجي المقدم على الانتقادات التي وجهت لها وللفنانة صبا مبارك بسبب ملابسهما في العمل، قائلة: الملابس كانت مقصودة أن تظهر هكذا بالفعل، لأن العمل كان موجها لشريحة معينة من الجمهور ولكن طبعا الكل اهتم به من كل الطبقات، زمان كنت أغضب من الانتقادات لكن حاليا لم أعد أقرأ أو أبحث عن اسم المسلسل على السوشيال ميديا لكي أرى ردود الفعل، لا أريد لأحد أن يسرق فرحتي، الحمدلله العمل لم يمر مرور الكرام في النهاية بل فيه تفاعل وهو نجاح في حد ذاته.

علاقتها بنجوم وتر حساس

عن علاقتها بنجوم المسلسل، أوضحت: أنا وصبا مبارك أصدقاء وهيدي كرم أيضا اشتغلنا مع بعض سابقا، كان فيه ثقة ومتعة واستمعت بالتعاون مع (صبا) بالتحديد لأن الجمهور اعتقد أننا حتى بنتخانق خلف الكاميرا وهذا غير حقيقي على الإطلاق، والفنان محمد علاء الذي يقدم دور (رشيد) سعدت أيضا بالتعاون معه وهو بني آدم لذيذ على المستوى الشخصي.

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