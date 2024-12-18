تأجيل محاكمة تامر أمين ليناير المقبل.. اعرف الحكاية

محاكمة تامر أمين.. قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من الكابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين، بعدما صرح ببعض التصريحات والتي اعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا، إلى جلسة 22 يناير المقبل.

الموجز تستعرض تفاصيل القصة والحكم.

دعوى فرعية ضد رضا عبد العال

وأقام رضا عبدالعال دعوى ضد الإعلامي تامر أمين، حيث قدم مقطع فيديو من البرنامج كدليل على إدعاءاته، وفي المقابل حضر محامى تامر أمين، مقيما دعوى فرعية ضد رضا عبد العال بسبب منشور على فيس بوك اعتبره الإعلامي مسيئا، ليتخذا بذلك كلاهما الإجراءات القانونية اللازمة.

رضا عبد العال

وجاءت محاكمة تامر أمين بعد سلسلة من الهجمات لكن الدعوى المقامة ضده، كانت من الكابتن رضا عبد العالم، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إذ إن تامر كان قد هاجمه خلال حلقة من برنامجه على قناة النهار.

تفاصيل محاكمة تامر أمين

تامر أمين كان قد سب وقذف وشهر بالإعلامي ولاعب الأبيض ومنتخب مصر، خلال حلقة من برنامجه على قناة النهار، بحسب تصريحات رضا عبد العال؛ ما جعله يرفع ضده دعوى بنفس التهم، وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

تامر أمين

واقعة محاكمة تامر أمين

لم ينتظر رضا عبد العال بعدما شاهد حلقة تامر أمين، هاجمه فيها معتبرًا أنه سبه وقذفه وشهر به في حلقة البرنامج على القناة، وتقدم بالدعوى مرفقًا بها فيديو لبيان صحة ادعاءاته، لكن على الجانب الآخر تقدم محامي القناة بدعوى ضد رضا عبدالعال بسبب منشور على فيسبوك اعتبرته القناة مسيئًا ومضرًا بسمعتها، فيواجه الجانبان الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

تصريحات قبل محاكمة تامر أمين

كان الإعلامي تامر أمين، قد قال في حلقته: "رضا عبد العال حبيبي على المستوى الشخصي والله، بس الظاهر إنه بين كل فترة والتانية بيحب ينكشني، لكن الموضوع قدام المحكمة وأنا معرفش أي حاجة عن الجلسة اللي المحامي حضرها بس المحامي متابع كل الإجراءات".

تأجيل محاكمة تامر أمين

فيما أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة تامر أمين إلى جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر، للنظر في الحكم بتهمة سب وقذف تامر أمين للإعلامي وكابتن نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر الأسبق رضا عبد العال.

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