محاكمة الراقصة ليلة.. رحلة الحرام بدأت ببدلة رقص وانتهت بتهمة إظهار عفتها

محاكمة الراقصة ليلة، بطلة قصة التحريض على الفسق والفجور، ومخالفة القيم العامة بما تفعله من الرقص ببدلة مثيرة للجمهور، فضلًا عن التوجه إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب العامة.

محاكمة الراقصة ليلة

محاكمة الراقصة ليلة، الموجز تسرد تفاصيل الدعاوى المقدمة ضدها، إذ إنها تواجه الكثير من التهم التي يأتي على رأسها، الرقص ببدلة بدون ملابس تحتها مما يثير الإغراء لدى الجمهور، فضلًا عن عرض فيديوهات لها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يظهر أجزاء من جسدها لا تتوافق مع الآداب العامة.

الراقصة ليلة

تفاصيل محاكمة الراقصة ليلة

الراقصة ليلة جرى القبض عليها بسبب تلك التهم، فضلًا عن إرفاق الكثير من المستندات سواء الصور الضوئية، أو الفيديوهات، وصورة للمتهمة ببدلة رقص دون ارتداء ملابس داخلية.

التحقيق مع الراقصة ليلة

النيابة باشرت التحقيقات، واستجوبت المتهمة التي أنكرت كل التهم المنسوبة إليها، لكن بعدما عرضت النيابة مقاطع الفيديو والصور من على الفلاش ميموري المحرزة.

تبين أنها رقصت ببدلة رقص لا ترتدي تحتها أي ملابس داخلية، فضلًا عن ظهور مواطن عفتها.

المطالعة أثبتت أن كل التهم المنسوبة إلى المتهمة حقيقية، وأقرت بها في تحقيقات النيابة، بعدما تم مواجهة الراقصة ليلة بالتهم المنسوبة إليها.

كما ثبت بمطالعة المحكمة على الفلاشة المرفقة بالأوراق أنها تحوى بداخلها على عدد عشرة صور فوتوغرافية للمتهمة يظهر من خلالها قيام المتهمة بالرقص دون ارتداء ملابس داخلية سفلية كاشفة عن عورتها، الأمر الذي جعل المحكمة تصدر حكمها بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه بتهم التحريض على الفسق والفجور.



استئناف على محاكمة الراقصة ليلة

فيما قدم محامي الراقصة ليلة استئنافًا على الحكم الصادر ضد الراقصة ليلة، ليتم قبول الاستئناف من المحكمة وتحدد اليوم 18 من ديسمبر للنظر في الاستئناف المقدم من محامي الراقصة.



أقوال النيابة أمام المحكمة لاتهام الراقصة ليلة بالفسق والفجور

قال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة في اتهام الراقصة ليلة بالفسق والفجور إنها أتت أفعال من شأنها التحريض على الفسق بأن قامت بالرقص بدون ملابس داخلية بأحد النوادي الليلية على النحو المبين بالتحقيقات.

ممثل النيابة أضاف أن الراقصة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن أذاعت من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أثناء رقصها بدون ملابس داخلية وظهور مواطن عفتها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

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