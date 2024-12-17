الراقصة سلطانة.. رحلة بدأت بهز الوسط وانتهت في المحاكم بتهم الفسق والفجور

الراقصة سلطانة.. بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء لم تستنكر يوما أنها فعلت عملها المشروع من وجهة نظرها أمام جمهورها ومحبيها، فضلا عن أنها لم تفعل أي شيء من الأشياء التي اتهمت بها في قضيتها.

الراقصة سلطانة

الراقصة سلطانة، لم تبتعد يوما عن إثارة الغرائز والظهور ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الشهرة السريعة وحصد الأموال من راغبي المتعة والإثارة.

الموجز تستعرض القصة الكاملة لقضية الراقصة سلطانة من نشر الفسق والفجور مرورا بحيازة المخدرات وانتهاء بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية والاقتصادية على النحو التالي:

الراقصة سلطانة في الساحل

القصة بدأت منذ أن دخلت الراقصة سلطانة إلى عالم الرقص وبدأت في الذهاب إلى حفلات الزفاف والملاهي الليلية والنوادي والحفلات الكبرى، حينها شعرت أن أبواب الشهرة قد فتحت على مصراعيها أمامها فظنت أن الدخول في طريق نشر الفسق والفجور والمواد المخدرة السبيل الأمثل لجني ثروة فائقة وسريعة حتى ولو على حساب جسدها.

بداية الواقعة

الواقعة بدأت حينما كانت الراقصة سلطانة تحيي بعض الحفلات في الساحل الشمالي، حينها كانت ترقص ببدلة مخالفة للقانون، فضلا عن أنها أظهرت للجمهور مفاتن جسدها.

لم تتوقف الراقصة سلطانة إلى هذا الحد من التجاوزات، بل إنها تجاوزت الخطوط الحمراء بأن فعلت ولوحت بإشارات جنسية، فضلا عن نشرها لمقاطع فيديو وصور مثيرة تعمل على إثارة الجمهور، بجانب أنها تحض على الفسق والفجور.



الراقصة سلطانة

بلاغ ضد الراقصة سلطانة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، بممارسة الراقصة سلطانة ونشرها فيديوهات تحض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري، فتم استئذان النيابة وجرى ضيطها.

قوة الشرطة التي ضبطت الراقصة سلطانة وجدت بمسكنها في الشيخ زايد مواد مخدرة بحيازتها بقصد التعاطي.

تحريات المباحث

قالت التحريات، إن الراقصة سلطانة تعمدت التعرى خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص؛ بغرض إثارة الجمهور وزيادة الإقبال على متابعتها وحضور حفلاتها.

التحريات أكدت أن الراقصة سلطانة متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، ونشرت فيديوهات تحض على الفسق والفجور، وتظهر أجزاء عارية من جسدها.

الإحالة لمحكمة الجنايات

فيما أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، الراقصة سلطانة بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء وحيازة مخدرات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، كما تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بنسخة من القضية.

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