فيديوهات مخلة.. كيف وقعت وحش الكون وبناتها في قبضة الأمن؟

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على السيدة المعروفة بلقب "وحش الكون" وابنتيها، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وأوضح البيان الرسمي أن الأجهزة الأمنية قامت بضبطهن داخل منزلهم في الإسكندرية بعد توافر معلومات حول استغلالهن لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخل بالآداب العامة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

القبض على وحش الكون بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من تحديد هوية المتهمة، حيث ثبت أنها تستغل ابنتيها في تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء على منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرت عملية القبض، وضبطت بحوزتهن مبالغ مالية هواتف محمولة وأدوات تصوير.

أحيلت المتهمات إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً موسعاً حول النشاطات المشبوهة التي تقوم بها الأسرة، والتي أثارت استياءً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب التحقيقات، فإن الفيديوهات المتداولة قد أسهمت في نشر محتوى يتنافى مع القيم الأخلاقية، مما دفع العديد من المستخدمين للمطالبة بتحرك الجهات المختصة ضدهن.

وفي الوقت الذي أنكرت فيه "وحش الكون" التهم الموجهة إليها، أكدت النيابة أنها ستستند إلى الأدلة المتوفرة لإجراء محاكمة عادلة. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع القضية، مطالبين بضرورة التصدي لمثل هذا المحتوى الهدام.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، كشفت في بيان رسمي تفاصيل ضبط «وحش الكون» على التيك توك بالإسكندرية لقيامها باستغلال نجلتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وحش الكون على التيك توك

وكانت أكدت معلومات وتحريات رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة تعرف باسم "وحش الكون" على التيك توك ونجلتيها باستغلالهما وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – انستجرام – يوتيوب) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم القبض على وحش الكون ونجليتها بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم" – أدوات التصوير).

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