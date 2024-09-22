ننشر تفاصيل القبض على التيك توكر كائن النوتيلا والعقوبة التي تنتظرها

فرحة عارمة انتابت رواد مواقع التواصل، بعد انتشار خبر القبض على التيك توكر الملقبة بكائن النوتيلا، حيث وجه رجال المباحت تهمة التحريض على الفسق والفجور، إلى التيك توكر سهيلة فرحات المشهورة بلقب "كائن النوتيلا"، حيث قامت ببث محتوى مخالف للاداب يتضمن ألفاظ خادشة للحياء، على حساباتها الشخصية، التي تمتلكها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

القبض على التيك توكر كائن النوتيلا



لم تكن أزمة التيك توكر سهيلة رمضان، الملقبة بكائن النوتيلا، هى الأولى بل سبق وتم القبض على عدد كبير من البلوجرز بنفس التهمة التي وجهت إلى كائن النوتيلا، لتصبح سهيلة رمضان آخر من انضم إلى قائمة المتهمين بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتهدد قيم ومبادئ المجتمع المصري وتؤثر سلبا على النشئ.

معلومات عن التيك توكر كائن النوتيلا بعد القبض عليها

تصدر اسم التيك توكر سهيلة رمضان الملقبة بكائن النوتيلا، محركات منصات التواصل الاجتماعي، ولم تنقطع عمليات البحث للحصول على المزيد من المعلومات عنها، ومن جانبه يستعرض " الموجز "، القصة الكاملة الخاصة بكائن النوتيلا، وتفاصيل القبض عليها، والعقوبة التي تنتظرها بعد توجيه تهمة بث فيديوهات مخلة تحرض على الفسق لها.

التيك توكر كائن النوتيلا

من هي سهيلة فرحات “كائن النوتيلا”؟



سهيلة فرحات، المعروفة إعلامي بكائن النوتيلا، هى فتاة تبلغ من العمر عشرين عاما، درست في كلية الفنون التطبيقية، حيث اكتسبت مهارات فنية وإبداعية ساعدتها في بناء هويتها كصانعة محتوى، بدأت مشوارها على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، حيث نشرت في البداية مقاطع فيديو تشمل التقليد والغناء بأسلوب جذاب، وهذا ما صنعةشهرتها بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت من خلال تلك الفيديوهات على الكثير من الاشتراكات في الصفحات الخاصة بها .

نجحت التيك توكر سهيلة رمضان، في وقت قصير من بناء قاعدة جماهيرية عريضة تجاوزت خمسة ملايين متابع، وحصدت كائن النوتيلا على الكثير من الاموال بعد زيادة عدد الاشتراكات والمتابعات، ولكنها وقعت في فخ رجال المباحث بعدما قررت تغيير محتوياتها الى فيديوهات مخلة للاداب، من أجل الحصول على المزيد من المتابعات والاموال.

القبض على “كائن النوتيلا”



في الأيام الأخيرة، تعرضت سهيلة لانتقادات واسعة بعد أن اعتبرت السلطات بعض فيديوهاتها خادشة للحياء العا، وفي مساء الثلاثاء الماضي، ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، حيث اتهمتها ببث محتوى مخالف يحرض على الفسق والفجور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية حبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التحريض على ارتكاب الفسق والفجور



نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

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