آخرهن صوفيا لورين.. حكايات بلوجرز وقعن في قبضة الشرطة

احتل اسم الراقصة "دوسة" الشهيرة بـ صوفيا لورين، تريند جوجل، وذلك بعد ساعات قليلة تم القبض عليها في أحد النوادي الليلية بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة مساء الأحد، إذ بدأ الأمر عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو للراقصة "صوفيا لورين " وهي تقوم بتقديم محتوي منافيا للآداب العامة، وحيث ظهرت صوفيا خلال الفيديوهات وهي تستعرض أجزاء خاصة وحساسة في جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الراقصة "دوسة" الشهيرة بـ صوفيا لورين

وفي غضون أيام من نشر الفيديوهات تمكن رجال المباحث من القبض عليها داخل الملهى الليلي بالعجوزة، أثناء التحقيق معها، أقرت بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها في الحال ، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات ومن هنا يستعرض “الموجز” تفاصيل القبض على عدد من البلوجرز.

رقية الصافي

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر تدعي رقية أحد الصافي، المعرفة باسم روكي أحمد

بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

منذ فترة قامت البلوجر روكي أحمد ببث فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي، لتزيد من أعداد متابعيها من أجل جني المال، فقامت ببث فيديوهات كثيرة خادشه للحياء وتحرض على الفسق.

وتم القبض عليها وعثرت الجهات الأمنية على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عثر على الكثير من الفيديوهات والصور المخلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.

هدير عبد الرازق

في مايو الماضي تم القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، وقد وجهت الجهات الأمنية تهمة نشر الفسق والفجور للبلوجر، وذلك بعد رصد عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"

هدير عبد الرازق

وذلك منذ عدة شهور، حتى صدر أمر بضبطها وإحضارها عما ارتكبته، وتم القبض عليها.

نادين طارق

حكمت المحكمة الاقتصادية على البلوجر نادين طارق بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها

100 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة وقول ألفاظ وإيحاءات مخلة بالآداب العامة.

وفي البداية أنكرت نادين التهم المنسوبة إليها أمام هيئة التحقيق في القضية، وأقرت بأنها قامت بتصوير الفيديوهات محل الجدل ونشرها على منصة "تيك توك"، لكنها أنكرت أن تكون مخالفة لقيم الأسرة المصرية أو تحمل ألفاظا أو سبابا لأحد.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع، ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر الحكم ضدها بالحبس والغرامة المذكورة.

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