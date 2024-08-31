بعد التصالح.. القصة الكاملة لـ تعرض البلوجر مريم سيف لـ التحرش

البلوجر مريم سيف.. مازالت البلوجر مريم سيف تتصدر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تطورات تعرضها للتحرش من قبل أحد الشباب، وتصالحها مع المتهم بعد اصطدامه بها بدون قصد واعتذاره لها.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات أزمة البلوجر مريم سيف.

البلوجر مريم سيف

آخر تطورات أزمة البلوجر مريم سيف

تعود بداية الواقعة إلى تعرض البلوجر مريم سيف، لـ واقعة تحرش في أحد كافيهات التجمع الأول بعد اصطدام شاب بها داخل الكافيه.

وعلي الفور توجهت البلوجر مريم سيف إلى قسم شرطة التجمع الأول لعمل بلاغ في هذا الشاب .

ومن جانبها، توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على الشاب، وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاب المتهم بالواقعة، وتم القبض عليه وسماع أقوال شهود العيان أثناء حدوث الواقعة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم بالتحرش بالبلوجر مريم سيف داخل كافيه بإحدى محطات الوقود بمنطقة الرحاب.

وقال الشاب المتهم بالتحرش بالبلوجر مريم سيف، في التحقيقات، إنه كان يتواجد في كافيه بإحدى محطات الوقود، وأثناء ذلك تصادف مرور البلوجر مريم سيف واصطدم بها عن طريق الخطأ دون قصد، واعتذر لها في نفس اللحظة، مؤكداً: "مشيت ومتكلمتش معاها".

البلوجر مريم سيف تتصالح مع المتهم بالتحرش بها

وانتهت التحقيقات بتصالح البلوجر مريم سيف مع المتهم بالتحرش بها في أحد كافيهات منطقة التجمع الأول بعد اصطدامه بها بدون قصد واعتذاره لها.

البلوجر مريم سيف

من هي البلوجر مريم سيف؟

تخرجت مريم سيف من كلية الإعلام، وتبلغ من العمر 26 عامًا، واتجهت إلى ممارسة هوايتها المفضلة والعمل كمصممة أزياء مصرية.

واقتحمت مريم سيف مجال الموضة والدعاية والإعلان، وواكتسبت شهرة كبيرة من خلالهم، حيث تعمل في كل ما يخص المرأة مثل منتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل، وبعض ماركات الملابس النسائية الشهيرة.

واشتهرت البلوجر مريم سيف على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، حيث يتابعها 3 ملايين متابع علي انستجرام.

وبخصوص حالتها الشخصية فهي مُطلقة من الأنفلونسر محمد شرف، ولديها طفلة منه تبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، وتُدعى مريم أيضًا.

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