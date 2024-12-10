أبرز تصريحات لوسي عن الرقص والدفاع عن مهنتها ما بين الحرام والحلال

تعتبر الفنانة لوسي من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب تصريحاتها الجريئة حول مهنة الرقص في عدة لقاءات إعلامية، حيث رفضت بشدة تصنيفها على أنها حلال أو حرام.

يرصد موقع الموجز، أبرز تصريحات لوسي الجريئة حول الرقص خلال السطور التالية.

لوسي

قالت لوسي في أحد اللقاءات الإعلامية: "كل العوالم فيها كل حاجة في الحلال والحرام، ولا يمكن أن نقول أن الرقص حرام".

وتابعت لوسي مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تثير الاستفزاز، مشيرة إلى أن الحرام يشمل أشياء أخرى أكثر خطورة مثل الزنا والقتل والنصب، التي تحدث في الخفاء، بينما الحلال دائمًا يكون في النور.

وأضافت لوسي: "الرقص لا يتم في أماكن مغلقة أو محظورة، بل في المسارح الكبرى، والأفراح، وأكبر الأماكن في أوروبا، وأنا أعتبر نفسي أفضل سفير لبلدي في الأخلاق والفن".

كما أكدت لوسي أن القضايا المتعلقة بالحلال والحرام تحتاج إلى برامج خاصة ونقاشات موسعة لا يمكن اختصارها في حديث سريع.

الكباريه والفهم المغلوط عن المهنة

وفي السياق ذاته، تحدثت لوسي عن مهنة الكباريه التي غالبًا ما ارتبطت في أذهان الناس بالصورة السلبية، موضحةً أنها لا ترى فيها ما هو مشين.

وأشارت إلى أن الكباريه في الأصل هو مصطلح فرنسي يعني "بعد الساعة 12"، وهو ما يختلف تمامًا عن الصورة التي رسمتها السينما المصرية عنه.

وقالت لوسي: "أجمل شيء في الكباريه هو تفاعل الجمهور مع عروضك، والاستمتاع بأدائك، حيث يحضرون لرؤيتك وتقديم استعراضاتك والاستماع إلى صوتك".

وأضافت أن السينما المصرية ساهمت في رسم صورة مغلوطة عن هذه المهنة، مما جعلها مرتبطة بأشياء سلبية في أذهان البعض.

لوسي

الراقصة والظلم الذي تعرضت له بسبب لقبها

كما تناولت لوسي أيضًا قضية اللقب الذي حملته طوال مسيرتها الفنية، وهو "راقصة".

وأوضحت أن هذا اللقب ظلمها كثيرًا، إذ جعل المجتمع ينظر إليها بطريقة غير لائقة، على الرغم من كونها فنانة محترفة.

وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم التقليل من شأن مهنة الرقص، التي تعتبرها فنًا راقيًا، بينما يتم تقدير أنواع أخرى من الرقص مثل الباليه أو السالسا بشكل أكبر.

وقالت لوسي: "الناس لا تنظر إلى الرقص الشرقي بشكل عادل، بينما ينظرون إلى أنماط أخرى من الرقص بشكل محترم. أنا عملت بكل اجتهاد وحب في هذا المجال، ولا أقبل أن يُنظر إليَّ بنظرة دونية".

رد لوسي على تصريحات خالد الجندي

كما أثارت تصريحات الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي هاجم فيها الرقص، غضب لوسي بشكل كبير.

وكان الجندي قد انتقد تصريحات لوسي السابقة التي قالت فيها إن الله اختار لها أن تكون راقصة، حيث اعتبرها كلامًا فارغًا وأعلن أن الرقص ليس من اختيار الله، بل هو وسيلة لنشر الفاحشة، وردت لوسي على تلك التصريحات بلهجة شديدة، قائلة: "أنا كافرة يا سيدي، هو مين خالد الجندي ده؟ أنا لا أعرف لماذا يتدخل في حياتي، إذا استمر في حديثه عني، سأقاضيه".

وأضافت أن هذا ليس أول مرة يتحدث فيها الجندي عن الراقصات بشكل مسيء، ولكنها قررت ألا تصمت بعد الآن، مؤكدة: "كفاية شوشرة، كفاية اللي البلد فيه".

تحفيز ابن لوسي لها على الاستمرار في الرقص

وفي موقف إنساني، تحدثت لوسي عن دعم وتحفيز ابنها فتحي لها في مسيرتها الفنية، وخاصة في مجال الرقص، وقالت إنها كانت تحصل على تشجيع مستمر منه، حيث كان يقول لها دائمًا: "هزي كويس".

وفسرت لوسي هذه الجملة بأنها تعني ضرورة أداء العمل بشكل جيد وبتركيز.

وأوضحت أن ابنها كان صغيرًا وقتها، وكان يقصد أن تبذل جهدًا كبيرًا في عملها، وبأنها بحاجة إلى الالتزام بالجدية في كل شيء.

لوسي

لمحة عن مسيرتها الفنية وأعمالها الأخيرة

تتمتع لوسي بمسيرة فنية طويلة ومميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة في مجالي الرقص والتمثيل على حد سواء.

من أبرز أعمالها في التمثيل "ليالي الحلمية" و"أرابيسك"، لكنها اعترفت بأنها كانت قد تهتم أكثر بالرقص على حساب التمثيل.

وأشارت إلى أنها لو كانت قد ركزت على مجال التمثيل أكثر، ربما كانت حققت نجاحًا أكبر في هذا المجال.

ومع ذلك، فإن لوسي تعتبر أن مسيرتها كانت مليئة بالإنجازات، معتبرةً أن التوازن بين الرقص والفن كان جزءًا من نجاحها.

أخر أعمالها كان مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان 2023، حيث شاركت فيه إلى جانب العديد من النجوم مثل حمادة هلال وهبة مجدي.

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