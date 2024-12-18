اليوم.. الحكم على قاتـ ـل صديقه غدرا بالقرب من محور الضبعة

قاتـ ـل صديقه، كانا صديقان، أحدهما هو القاتـ ـل، والثاني كان يأمن غدر صديقه، القاتـ ـل بيت النية وعقدها على قتـ ـل صديقه، واتخذ من فسخ خطبته حجة يظنها ستشفع له أمام الله، ضحية صديقه، حاول أن يخرجه مما هو فيه من ذكريات، حاول أن يقضم حون صديقه من صوته، ليتلقى طعنة نافذة جزاء له، الموجز يسرد تفاصيل القضية.

استئناف محاكمة قاتـ ـل صديقه

جنايات الجيزة تستكمل اليوم محاكمة العامل قاتـ ـل صديقه، بعد ثبوت التهمة بقتـ ـل صديقه، بالقرب من محور الضبعة، حيث اعتقد أنه السبب كي يفسخ خطبته، فقرر الانتقام منه، وبيت النية وعقدها، وأعد لذلك العدة، وغافله بطعنة نافذة، قاصدا إزهاق روحه.

قاتـ ـل صديقه

محاكمة عاجلة

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت قضية قاتـ ـل صديقه المقيدة برقم 8584 لعام 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أجلتها بدورها، لا ستكمال الجلسة اليوم.

وتستكمل اليوم الأربعاء، جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، داخل محكمة الجنايات العاجلة، محاكمة العامل المتهم بقتـ ـل صديقه بالقرب من محور الضبعة " قاتـ ـل صديقه "، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

التهم الموجهة لـ قاتـ ـل صديقه

ووجهت النيابة العامة إلى قاتـ ـل صديقه عدة تهم، أبرزها قتـ ـل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعزمها وأعد لذلك العدة اللازمة، وسرقة منقولاته الشخصية لإبعاد الشبهات عنه، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمـ ـة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

المتهم يعترف أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه

وبمواجهة النيابة قاتـ ـل صديقه بالتهم الموجهة إليه المتهم خلال التحقيقات، أقر واعترف بجريمـ ـته، مؤكدا أنه قتـ ـل صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، حيث تحدث عنها بالسوء، وحاول مرات عديدة أن يجعله نافرا منها، الأمر الذي جعل قاتـ ـل صديقه يفتعل الخلافات مع خطيبته، وفي النهاية فسخ خطبته، وبدأ الشيطان يتلاعب به بعدها منذ ذلك الحين وبدأ يشك في نوايا صديقه.

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