مرتضى منصور.. رحلة قائد هجمات "سيديهاتكم معايا" حتى تأجيل محاكمته لـ21 ديسمبر

مرتضى منصور.. مشواره مليء بكل الهجمات من قاعة المحكمة حينما كان قاضي منصة، وحتى الوصول إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، كل هؤلاء بجانب محمود عبد المنعم كهربا، وغيرهم كان مرتضى منصور يهاجمهم بدعوى إنه يمتلك الكثير من الأدلة والمستندات على كل ما فعلوه، يستعرضهم الموجز.

مرتضى منصور

مرتضى منصور لم ينتظر يومًا حتى هاجم كبار النجوم، حيث إنه قرر حبس الزعيم عادل إمام حينما كان قاضيًا، لكن الزعيم استطاع أن يتجنب هذا القرار، إذ ذهب حينها مرتضى منصور إلى مكتب وزير العدل وقدم استقالته بسبب ما فعله عادل إمام الذي كان جالسًا حينها بمكتب الوزير.

مرتضى منصور قال حينها في تصريحات تلفزيونية، إنها لم يرَ آنذاك أنه لا يصح أن يجلس على كرسي القاضي وهو يواجهه فنان أو حتى وزير، بحسب تصريحاته التلفزيونية.

مرتضى منصور

قضية مرتضى منصور



القضية التي أقيمت ضد مرتضى منصور كانت فيها دعوى قضائية من 10 أشخاص أو أكثر بتهم السب والقذف والهجوم الناري بحجة أنه يردد "سيديهاتكم معايا".

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، فضلًا عن تقديم الكثير من الذين توجه لهم مرتضى منصور بالسب والقذف دعوى يتهمونه فيها بنفس التهمة.

مرتضى منصور

قرار المحكمة في قضية مرتضى منصور



المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوى المرفوعة ضد مرتضى منصور الرئيس الأٍسبق لنادي الزمالك، بتأجيل جلسة محاكمته إلى 31 ديسمبر الجاري.

مرتضى منصور

رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك



مرتضى منصور لم يقف عند هذا الحد من الهجوم الناري على الكثير من الأشخاص، لكنه حينما كان رئيسًا لنادي الزمالك هاجم الكثيرين أبرزهم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا.

مرتضى منصور أكد حينها أنه لديه الكثير من "السيديهات" على كهربا، فضلًا عن أنه ساهم في زواجه وفعل معاه ما لم يفعله أحد غيره، ورفع دعوى ضده يطالبه فيها برد المبالغ المالية إلى نادي الزمالك.

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