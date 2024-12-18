لحين حضور الطب الشرعي.. جنايات القاهرة تحتجز قضية اغـ.ـتـ.ـصاب أب لطفلتيه

اغتـ.ـصاب أب لطفلتيه.. تخلى عن أبوته، وأصبح ذئب بشري، وواقع طفلتاه كرها، تحولا في عينيه لأنثتين، على الرغم من صغر سنهما، إحداهما بلغت الـ17 والثانية بلغت الـ12، لم يتجملوا يوما في عينيه، بل كانتا تصرخان لعل أحدا ما ينقذهما، ولكنه كان يهددهما بالقتل، لذا وقعا تحت يديه دون رحمة.

تفاصيل قاسية بقضية اغتصاب أب لطفلتيه ترويها الموجز.

انتظار الطب الشرعي

وقضت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي انعقدت في مجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عصام يحيى اليماني، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وشريف سامح، وأمانة سر رفاعي فهمي، بحجز قضية اغتصاب أب لطفلتيه لحين سماع شهادة الطب الشرعي، ومدير عام دار التشريح والعنف الأسري بمصلحة الطب الشرعي، لما لها من أهمية في كشف ملابسات القضية.

اغتصاب أب لطفلتيه

اعترافات المجني عليهما

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جريمة اغتصاب الابنة الكبرى، والتي بلغت من العمر 17 عاما، حيث قام بمواقعتها منذ أن بلغت الـ15 دون رضاها، حيث هددها بالقتل إن لم تستجب لطلباته، فضلا عن توجيه نفس تهمة الاعتداء والتهديد بالقتل لطفلته الصغرى والبالغة من االعمر 15 عاما، حيث واقعها بنفس الطريقة وتحت تأثير المخدرات ما إن بلغت الـ12 من عمرها، واستمر في اغتصابهم دون رحمة أو شفقة لأي منهما.

وجاءت شهادة الطفلة الكبرى في شهادتها أمام المحكمة في قضية اغتصاب أب لطفلتيه، بأن والدها دخل عليها غرفتها عنوة وبدأ في الاعتداء عليها منذ أن بلغت الـ15 عاما، واستمر في تكرار ذلك الفعل لأكثر من مرة، وهددا وهو واضع سلاح أبيض على رقبتها “سكين”، أمام المجني عليها “الابنة الصغرى”، أكدت اعتداء الأب عليها من أن انت في الـ12 من عمر، مهددا إياها بنفس طريقة أختها.

المتهم يقر بجريمته

وبمواجهة المتهم بأقواله أقر بارتكابه للواقعة تحت تأثير المخدرات، مبررا فعلته بهجر زوجته للفراش، الأمر الذي جعلته يتعاطى المخدرات، ولم يدري بفعلته إلا بعد استيقاظه في اليوم التالي.

أقوال شقيقة المتهم في واقعة اغتصاب أب لطفلتيه

وأكدت شقيقة المتهم “ن .ن”، في التحريات السرية أن المتهم في قضية اغتصاب أب لطفلتيه، واقع بناتهعنوة ول تعرف إلا من فترة قريبة، بعدما انهارت إحدى الفتيات أمامها وأخبرتها بخوفها من والدها لما يفعله معها، لتقرر اللجوء إلى النيابة العامة والإبلاغ عن أخيها.

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