جريـ.ـمة في الغرابوة بـ دشنا.. العثور على جثـ.ـة طفلة داخل منزل جيرانها

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها قرية الغرابوة بمركز دشنا في محافظة قنا، اكتشفت الأجهزة الأمنية جثة طفلة صغيرة لم تتجاوز الخمس سنوات داخل منزل أحد الجيران، مما أثار حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية، ويستعرض الموجز تفاصيل الجريـ.ـمة

اختفاء طفلة بشكل غامض في دشنا

بدأت القصة عندما أبلغت أسرة الطفلة "ج.م.س.م" عن اختفائها بشكل مفاجئ أثناء لعبها بالقرب من منزلها، في البداية، ظن الجميع أنها ربما ضلت طريقها في القرية، لكن مع مرور الساعات، تحولت الشكوك إلى قلق شديد.

اكتشاف جثة طفلة دشنا

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور بعد تلقي البلاغ، وبدأت عمليات البحث المكثفة، وبعد ساعات من التحقيقات والبحث، كانت المفاجأة المروعة.. العثور على جثة الطفلة داخل منزل أحد جيرانها.

التحقيقات تكشف المستور

بعد اكتشاف الجثة، ألقت الشرطة القبض على صاحبة المنزل وابنها، اللذين كانا يقيمان في المنزل الذي عُثر فيه على الطفلة، وتم نقلهما إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

دوافع مجهولة وراء جريمة دشنا

حتى الآن، لم يتم الكشف عن الدوافع وراء هذه الجريمة البشعة، لكن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما طالبت بإجراء التحريات المكثفة لمعرفة ما إذا كانت هناك جرائم أخرى متورطين فيها.

حالة من الغضب والحزن

بينما تستمر التحقيقات، تعيش قرية الغرابوة حالة من الغضب والحزن على الطفلة الصغيرة، التي فقدت حياتها في ظروف قاسية وغير إنسانية، وطالب الأهالي بسرعة تقديم المتهمين إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات عليهم.

تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى قنا العام لتشريحها من قِبل الطب الشرعي، الذي سيوضح ملابسات الوفاة بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة بيانًا رسميًّا خلال الأيام القادمة بعد اكتمال التحقيقات.

هذه الجريمة تسلط الضوء مجددًا على أهمية مراقبة الأطفال وتأمين القرى من أي تهديدات محتملة، بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجرائم وتحقيق العدالة.

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