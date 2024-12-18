قاتـ ـل زوجته.. تفاصيل مصرع ربة منزل بعد حرقها بأماكن في جسدها

قاتـ ـل زوجته، قصة لجريمة قتـ ـل وتعذيب مروعة شهدتها مدينة طوخ في محافظة القليوبية، إذ إن الزوج لم يرحم ضعف زوجته التي تأتي ضمن النساء اللاتي أمر بالرفق بهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تفاصيل قضية قاتـ ـل زوجته بالقليوبية

قاتل زوجته قصة تستعرض الموجز تفاصيلها في السطور التالية حتى تكشف عما دار في الكواليس حتى ظهور الجريمة ومطالبة النيابة بالقبض على المتهم.

قصة قاتـ ـل زوجته داخل عش الزوجية بالقليوبية

القصة بدأت من حيث عش الزوجية الذي جمع الزوجين لفترة طويلة من الحب والسعادة، لكنها المشاكل التي بدأت تدب بين الطرفين، إذ إن أي زوجين ينشب بينهما خلافات أسرية، وزوجية عادية، لكن الرجل لم يكن كأي رجل عادي لديه الحكمة لمعالجة الأمور وتسييرها على النمط الصحيح.

قاتـ ـل زوجته لم يتحمل المشاكل التي كانت تنشب بينه وبين زوجته، بل إنه بدأ في التعدي عليها وإحداث الإصابات بها، في قرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وحرقها أيضًا في مناطق كثيرة من جسدها.

قاتل زوجته

زوج ينهي حياة زوجته بالقليوبية بسبب الخلافات الاسرية



قاتـ ـل زوجته بدأ الجريمة من الخلافات بينه وبين زوجته، فكان في كل مشاجرة يسعى إلى عقابها، مرة بالتعدي عليها بالضرب والأخرى بحرقها بأماكن مختلفة بالجسم، والثالثة برطمها في الحائط وضربها بأي آلة.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث، بأن قاتـ ـل زوجته تخلص منها بدائرة مركز الشرطة في المدينة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن زوج قتـ ـل زوجته بعدما رطمها بالحائط، في مدينة طوخ بالقليوبية.

فيما كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن الزوجين كانا دائما الشجار، لكن الزوج كا يعذب زوجته، ويحرقها بأماكن متفرقة من الجسد، وأنه يوم الواقعة رطمها بالحائط إلى أن سقطت لتلقى مصرعها في الحال وفر هاربا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثـ ـة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم، حتى يتم تحويله إلى المحاكمة.

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