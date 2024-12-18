هـ.ـتك عرض ومـ.وت.. مأساة طفلة مع والده بالمعصرة انتهت بالسجن 15 عاما

هتك عرض طفل.. لم يرحم طفولته. ولا حتى وفر لها الحماية والأمان الذي يريده كل طفل من والده، فبدلا من أن يصبح السند والملاذ الآمن له هتك عرضه في منطقة المعصرة.

هتك عرض طفله



هتك عرض طفل ، مأساة تستعرض تفاصيلها الموجز، إذ أباح لنفسه أن يفعل ليس مع أي شخص لا تجمعهما صلة قرابة بل مع فلذة كبده، فعل معه ما حرمه الله وكان نبيه لوط يدعو قومه أن يبتعدوا عنه طوال حياتهم.

هتك عرض طفله

قصة هتك عرض طفله



لم يفعل الأب الذي كان يريد منه طفله أن يحتمي به ويقف خلفه حينما يأتي أحد للاعتداء عليه كل تلك الآمال والمطالب لنجله، بل إنه كان هو المعتدي على طفله، إذ إن "تامر.ج" واقع ابنه في مسكنهم.

كواليس هتك عرض طفله



الكواليس تضمنت أن الأب واقع طفله مرتين؛ فكان يستغل خروج زوجته للعمل ويفعل فعلته الدنيئة، فالكواليس كانت صادمة لم يتوقعها أي شخص.

تحقيقات النيابة العامة



تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4459 لسنة 2024 جنايات المعصرة المقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلي حلوان، أوضحت أن المتهم "تامر.ج"، والد الطفل المجني عليه الذي لم يبلغ 18 عاما من عمره، هتك عرضه، من خلال مواقعته في دبره وملامسة مواطن عفته.

التحقيقات أكدت أن الطفل أخبر والدته بأن والده واقعه حينما كانت في عملها وبرفقتها صغيرتها شقيقة المجني عليه، فأكدت عليه بألا يسمح له أن يفعل ذلك الفعل مرة أخرى مع ابنهما، لكنها فوجئت بفرار ابنها من المنزل وتوجهه إليها في محل عملها، حيث أخبرها بقيام والده بهتك عرضه مرة أخرى، فقررت أن تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بدورها بتحويل القضية لمحكمة الجنايات.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن 15 سنة، للمتهم بهتك عرض ابنه.

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